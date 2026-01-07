قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار الفراخ في الأسواق اليوم الأربعاء 7-1-2026
الدين الأمريكي يقترب من 40 تريليون دولار في 2026| تفاصيل
لاعب الجزائر يوجه اعتذار لـ أشهر مشجع في أمم افريقيا بعد مباراة الكونغو
غارة إسرائيلية تستهدف سيارة بالقطاع الغربي للجنوب اللبناني
الجيش السوري يقصف أهداف قوات سوريا الديمقراطية بحلب.. ما السبب؟
ستارمر: إرسال قوات بريطانية إلى أوكرانيا سيخضع لتصويت البرلمان
مسلسلات رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة والقنوات العارضة لـ فرصة أخيرة
ميلاد يوحّد المصريين.. قداس العيد ورسائل تؤكد أن مصر وطن للجميع
سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 7-1-2026
النيابة الإدارية تواصل غدًا التحقيق في واقعة مصرع 7 مرضى بمركز علاج الإدمان بالقليوبية
لا يتضمن إساءة للأديان السماوية.. حيثيات المحكمة بـ«براءة فيلم الملحد»
أجواء وطنية تشهدها المحافظات احتفالا بعيد الميلاد المجيد مع الاخوة المسحيين|تفاصيل

تهاني عيد الميلاد المجيد
اجواء وطنية تشهدها المحافظات احتفالا بعيد الميلاد المجيد مع الاخوة المسحيين ، حيث يتسابق الجميع لتقديم التهاني والمشاركة في الاجواء الاحتفالية بالعيد..

اسوان 

شهدت محافظة أسوان إحتفالات عيد الميلاد المجيد فى أجواء وطنية مليئة بالمحبة والتآخى حيث توافد المسلمون لتهنئة إخوتهم الأقباط بمختلف الكنائس التابعة لطوائف الأرثوذكس والإنجيلية والكاثوليك فى صورة حضارية تعكس عمق الوحدة الوطنية التى يتميز بها المجتمع الأسوانى .

وتقدم اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جموع المهنئين ، يرافقه المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، واللواء رماح السيد السكرتير العام المساعد ، إلى جانب القيادات التنفيذية ، فضلاً عن قيادات الأوقاف والأزهر الشريف .

وكان فى إستقبال محافظ أسوان والوفد المرافق له بمقر مطرانية الأقباط الأرثوذكس نيافة الأنبا بيشوى أسقف أسوان وتوابعها ، وعدد من القساوسة والكهنة ، الذين أعربوا عن بالغ شكرهم وتقديرهم للمحافظ لحرصه الدائم على مشاركتهم الإحتفال وتقديم التهانى فى المناسبات الدينية والوطنية بما يعكس روح المحبة والتلاحم بين أبناء الوطن الواحد .

وعقب ذلك توجه محافظ أسوان ومرافقوه لتهنئة طائفة الأقباط الإنجليين حيث كان فى إستقبالهم راعى الكنيسة القس وائل جرجس.

عيد الميلاد المجيد

ثم إستكمل المحافظ جولته بتهنئة الأقباط الكاثوليك ، وكان فى إستقباله راعى الكنيسة القمص أنطونيوس ذكرى ، وعدد من القساوسة والكهنة .

وخلال جولته الميدانية بالكنائس قدم اللواء دكتور إسماعيل كمال خالص تهانيه القلبية للإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وأكد المحافظ على أن المصريين تجمعهم أواصر المحبة والأخوة ، وأنهم نسيج واحد وكتلة متماسكة ، وهو النهج الذى يرسخه دائماً الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كل المناسبات فى تقليد رائد أثناء تقديمه للتهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بكاتدرائية ميلاد السيد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة ، ويتجسد بوضوح داخل المجتمع الأسوانى بمسلميه ومسيحيه.

وأشار محافظ أسوان إلى أن مثل هذه المناسبات تعكس قوة وترابط المجتمع المصرى ، وتؤكد على أن أسوان ستظل نموذجاً مشرفاً للتعايش المشترك والوحدة الوطنية الحقيقية على أرض بلاد الذهب .

الوادي الجديد 

فى إطار احتفالات مصر بعيد الميلاد المجيد، زار حامد محمد عبدالله رئيس مركز ومدينة بلاط بالوادي الجديد يرافقه عدد من القيادات التنفيذية والشعبية والدينية والتعليمية بمركز ومدينة بلاط، كنيسة مار جرجس بمدينة موط بمركز الداخلة، لتقديم التهنئة للإخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد.

كان في استقبالهم القس مرقص شفيق راعى كنيسة مار جرجس بالداخلة، حيث سادت أجواء من الألفة والمحبة وروح الود المتبادل، في صورة تعكس وحدة النسيج الوطني، وتؤكد عمق الروابط التي تجمع أبناء الشعب المصري مسلمين ومسيحيين.

وأعرب القس مرقص شفيق عن بالغ سعادته بهذه الزيارة الكريمة، مؤكدًا أن الجميع يعمل من أجل رفعة الوطن وتقدمه، وأن الكنيسة ترفع صلواتها من أجل حفظ مصر من الأزمات والمحن، وأن يوفق الله قيادتها لما فيه الخير والرخاء للشعب المصري.

وأكد حامد الشيخ رئيس مركز ومدينة بلاط أن الوحدة الوطنية تمثل الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الحقيقية في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن مصر ستظل آمنة ومستقرة بتماسك أبنائها ووحدة صفهم.

وأضاف أن الأعياد والمناسبات الدينية المختلفة تُسهم في زيادة الترابط والتماسك بين أبناء الوطن الواحد، داعيًا الله أن يعيد هذه المناسبة المباركة على مصر وشعبها بمزيد من الأمن والاستقرار والتقدم والرخاء.

جنوب سيناء 

ترأس  عادل عتلم، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، وفدًا من قيادات المديرية لتقديم التهنئة و المعايدة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك خلال زيارة كنيسة النبي موسى وكنيسة مار مرقس بمدينة طور سيناء.

وكان في استقبال الوفد القس موسى سعد لاوندي، راعي كنيسة  موسى النبي  ومار مرقس، إلى جانب عدد من العاملين بمديرية التربية والتعليم، حيث سادت أجواء من الود والمحبة عكست روح الإخاء والتسامح التي تميز أبناء الوطن الواحد.

وضم الوفد  عصام رجب، مدير التعليم العام ونقيب المعلمين، و  سامي الجندي، مدير الشؤون التنفيذية، بالإضافة إلى عدد من مديري الإدارات والقيادات التعليمية بالمديرية.

وخلال الزيارة، قدّم مدير المديرية التهاني القلبية للإخوة الأقباط، متمنيًا لهم دوام الصحة والسلامة، وأن يعيد الله هذه المناسبة المباركة على مصر وشعبها بمزيد من الأمن والاستقرار والمحبة.

 وأكد أن الأعياد الدينية تمثل مناسبة وطنية خالصة، تُجسّد عمق العلاقات التاريخية بين أبناء الشعب المصري، وتبرز وحدة النسيج الوطني التي طالما كانت مصدر قوة للوطن.

وشهدت الزيارة توافد أعداد كبيرة من العاملين بقطاع التعليم للمشاركة في تقديم التهاني، في مشهد يعكس روح المشاركة والتلاحم بين المسلمين والمسيحيين، ويؤكد أن مصر ستظل دائمًا نموذجًا فريدًا في التعايش.

عيد الميلاد المجيد اسوان جنوي سيناء الوادي الجديد

فوائد البنجر بدون سلق
نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع
محافظ الشرقية
أكلات تشبع عيلة
