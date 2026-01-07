بابا نويل ينشر البهجة بين السائحين بشرم الشيخ احتفالا بعيد الميلاد

حرصت المنتجعات السياحية بجنوب سيناء، على إعداد برنامج احتفالية للسائحين، تزامنًا مع احتفالات عيد الميلاد المجيدة، لنشر البهجة والفرحة في قلوب السائحين من مختلف الجنسيات والأعمار.

وكان على رأسها تجول "بابا نويل" في حدائق منتجعات شرم الشيخ، لتوزيع الهدايا على الأطفال وسط أجواء كرنفالية.

وقال الخبير السياحي، ماجد توفيق، إن منتجعات شرم الشيخ تواصل احتفالاتها بعيد الميلاد المجيد مع السائحين، مؤكدًا أن السائحين حرصوا على حضور قداس عيد الميلاد بكاتدرائية السمائيين بالمدينة حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، ويجري حاليًا تنفيذ البرامج الاحتفالية داخل المنتجعات السياحية، حيث تجول "بابا نويل" فوق جمل بين حمامات السباحة وعى الشواطئ، لتوزيع الهدايا على السائحين وتقديم التهنئة لهم، وحرص الأطفال والكبار من السائحين على مرافقته خلال رحلة تجوله في أجواء تسودها البهجة.

وأوضح الخبير السياحي، أن أشجار الكريسماس والأضواء، وكافة مظاهر الكريسماس مازالت تسود المنتجعات السياحية بشرم الشيخ، مؤكدًا أن السائحين حرصوا على زيارة المقدسات الدينية بمدينة سانت كاترين، ضمن طقوس الاحتفال بأعياد الميلاد.

وأشار إلى أن نسبة الاشغال الفندقي بشرم الشيخ مازالت 100%، ومن المقرر أن تستمر هذه النسبة خلال الموسم الشتوي، لما تتمتع به أجواء المدينة من طقس معتدل يشجع السائحين على ممارسة الأنشطة المائية، والاستمتاع برحلات السفاري داخل الصحراء، مشيرًا إلى أن السائحين يمارسون هذه الأنشطة وهم مرتدين ملابس بابا نويل.

وأضاف أحمد مجدي طلالة، المدير التنفيذي لجمعية أصدقاء السياحة للإبداع، أن أجواء الاحتفال بعيد الميلاد لم تقتصر فقط على البرامج السياحية، بل امتدت إلى موائد الطعام التي يفضلها السائحين خلال هذه المناسبة، وعلى رأسها "الديك الرومي، والسوشي، والجمبري" التي أعدتها المنتجعات السياحية للسائحين.

ولفت إلى أن ديكورات الموائد ومكان الاحتفال عامل هام في إبهار السائحين، لذا حرصت المنتجعات السياحية بشرم الشيخ على تفعيلها لجذب أكبر عدد من السائحين، مؤكدًا أن المنتجعات السياحية أثبتت قدرتها على المنافسة العالمية في إعداد برامج للسائحين، بجانب الخدمات الفندقية عالية المستوى.

وتواصل محافظة جنوب سيناء، رفع حالة الطوارئ، ووقف الأجازات والراحات داخل المديريات الخدمية خاصة الصحة، تزامنا مع احتفالات مع الكريسماس .