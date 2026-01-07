قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سحب منخفضة وصقيع.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين
حبس وغرامة ووقف الدعم.. قانون الضمان الاجتماعي 2025 يواجه التلاعب بالمساعدات
عبد السند يمامة يعلن عدم ترشحه لانتخابات رئاسة الوفد.. خاص
القيادة الأوروبية للقوات الأمريكية تعلن احتجاز ناقلة النفط الروسية مارينيرا
قائمة هدافي كأس أمم إفريقيا 2025.. براهيم دياز يتصدر وصلاح في الوصافة
اشتروا سيارات وعقارات.. 4 تجار مخدرات يغسلون 40 مليون جنيه
في قضية تصنيع المخدرات.. سارة خليفة و27 آخرين يواجهون هذه العقوبة
أسعار الفراخ في الأسواق اليوم الأربعاء 7-1-2026
الدين الأمريكي يقترب من 40 تريليون دولار في 2026| تفاصيل
لاعب الجزائر يوجه اعتذار لـ أشهر مشجع في أمم افريقيا بعد مباراة الكونغو
غارة إسرائيلية تستهدف سيارة بالقطاع الغربي للجنوب اللبناني
الجيش السوري يقصف أهداف قوات سوريا الديمقراطية بحلب.. ما السبب؟
محافظات

تموين الفيوم: تحرير 1800 محضر متنوع خلال ديسمبر الماضي

محافظ الفيوم، الدكتور أحمد الأنصاري
محافظ الفيوم، الدكتور أحمد الأنصاري
أ ش أ

أعلن محافظ الفيوم، الدكتور أحمد الأنصاري، أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة شنت حملات مكبرة على مخابز وأسواق مراكز ومدن المحافظة، خلال شهر ديسمبر الماضي، والتي أسفرت عن تحرير ١٨٠١ محضر متنوع، وضبط ١٦٤٢١ كجم دقيق بلدي مدعم محظور بيعه أو تداوله قبل بيعه بالسوق السوداء.


وأكد المحافظ أهمية استمرار حملات الرقابة على الأسواق ومنافذ البيع، لضمان توافر السلع الغذائية بجودة عالية وبأسعار مناسبة، مع اتخاذ إجراءات صارمة ضد الاحتكار والغش التجاري، مشدداً على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن ضبط الأسواق وحماية المستهلك، وتكثيف الجهود لضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية وسلامة المواد الغذائية.


من جانبه، أوضح مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم،المهندس جمعة عبدالحفيظ، أن الحملات التموينية خلال شهر ديسمبر في مجال المخابز البلدية أسفرت عن تحرير ١٠٧٤ مخالفة، منها محاضر لنقص وزن الخبز، ومحاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومحاضر توقف عن الإنتاج، ومحاضر عدم وجود سجلات .


وأضاف أنه فيما يخص الأسواق والمواد البترولية، تم تحرير ٧٢٧ محضراً متنوعاً، منها محاضر بيع أزيد من السعر، ومحاضر عدم وجود فواتير، ومحاضر إدارة منشأة بدون ترخيص، ومحاضاً لانتهاء صلاحية المنتجات، ومحاضر لمخالفات تتعلق باللحوم، ومحاضر لعدم وجود شهادات صحية للعاملين، و محاضر غش تجاري، و محاضر أخرى في مجال المواد البترولية.


وتابع أن الحملات أسفرت أيضا عن ضبط كميات كبيرة من السلع المخالفة، منها ١٦٤٢١ كجم دقيق بلدي مدعم محظور بيعه أو تداوله قبل بيعه بالسوق السوداء، و١٦٤٤٠٠ عبوة متنوعة، و٤٠٠٠ عبوة منتهية الصلاحية، و٤٤٧ زجاجة زيت تمويني سعة ٨٠٠ مللي بيع بغرض التربح، و١٠١٢ عبوة دهانات وبويات منتهية الصلاحية، و٥١٤ كجم سكر ناقص الوزن، و٢ طن جبنة ومنتجات ألبان فاسدة ومنتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي أو الحيواني طبقاً للتقرير الطبي، و١٣٠٠ عبوة مكرونة متنوعة ناقصة الوزن، و٥٦٠ علبة سجائر مجهولة المصدر، وبيع أزيد من السعر الرسمي.
م ح ا/ه م غ

تموين الفيوم مراكز ومدن المحافظة

المزيد

