تموين الفيوم: تحرير 1800 محضر متنوع خلال ديسمبر الماضي

أعلن محافظ الفيوم، الدكتور أحمد الأنصاري، أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة شنت حملات مكبرة على مخابز وأسواق مراكز ومدن المحافظة، خلال شهر ديسمبر الماضي، والتي أسفرت عن تحرير ١٨٠١ محضر متنوع، وضبط ١٦٤٢١ كجم دقيق بلدي مدعم محظور بيعه أو تداوله قبل بيعه بالسوق السوداء.



وأكد المحافظ أهمية استمرار حملات الرقابة على الأسواق ومنافذ البيع، لضمان توافر السلع الغذائية بجودة عالية وبأسعار مناسبة، مع اتخاذ إجراءات صارمة ضد الاحتكار والغش التجاري، مشدداً على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن ضبط الأسواق وحماية المستهلك، وتكثيف الجهود لضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية وسلامة المواد الغذائية.



من جانبه، أوضح مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم،المهندس جمعة عبدالحفيظ، أن الحملات التموينية خلال شهر ديسمبر في مجال المخابز البلدية أسفرت عن تحرير ١٠٧٤ مخالفة، منها محاضر لنقص وزن الخبز، ومحاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومحاضر توقف عن الإنتاج، ومحاضر عدم وجود سجلات .



وأضاف أنه فيما يخص الأسواق والمواد البترولية، تم تحرير ٧٢٧ محضراً متنوعاً، منها محاضر بيع أزيد من السعر، ومحاضر عدم وجود فواتير، ومحاضر إدارة منشأة بدون ترخيص، ومحاضاً لانتهاء صلاحية المنتجات، ومحاضر لمخالفات تتعلق باللحوم، ومحاضر لعدم وجود شهادات صحية للعاملين، و محاضر غش تجاري، و محاضر أخرى في مجال المواد البترولية.



وتابع أن الحملات أسفرت أيضا عن ضبط كميات كبيرة من السلع المخالفة، منها ١٦٤٢١ كجم دقيق بلدي مدعم محظور بيعه أو تداوله قبل بيعه بالسوق السوداء، و١٦٤٤٠٠ عبوة متنوعة، و٤٠٠٠ عبوة منتهية الصلاحية، و٤٤٧ زجاجة زيت تمويني سعة ٨٠٠ مللي بيع بغرض التربح، و١٠١٢ عبوة دهانات وبويات منتهية الصلاحية، و٥١٤ كجم سكر ناقص الوزن، و٢ طن جبنة ومنتجات ألبان فاسدة ومنتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي أو الحيواني طبقاً للتقرير الطبي، و١٣٠٠ عبوة مكرونة متنوعة ناقصة الوزن، و٥٦٠ علبة سجائر مجهولة المصدر، وبيع أزيد من السعر الرسمي.

