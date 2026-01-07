افتتاح 21 سوق "اليوم الواحد" لتخفيف الأعباء| بسلع مخفضة مستمرة طوال شهر رمضان

مع اقتراب شهر رمضان الكريم، تواصل محافظة الجيزة تكثيف استعداداتها لتلبية احتياجات المواطنين خلال الشهر الكريم، وذلك من خلال تنفيذ خطة متكاملة تستهدف التوسع في إقامة أسواق اليوم الواحد بمختلف أنحاء المحافظة.

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص المحافظة على توفير السلع الأساسية والاستهلاكية بأسعار مناسبة، وضمان سهولة وصولها إلى المواطنين في جميع المناطق، إلى جانب توفير بيئة تسوق آمنة ومريحة تمكن الأسر من تلبية احتياجاتها اليومية دون مشقة.

مبادرة "أسواق اليوم الواحد"

وتعد مبادرة أسواق اليوم الواحد من أبرز المبادرات التي شهدتها أحياء ومراكز محافظة الجيزة خلال الفترة الأخيرة، ضمن جهود الدولة لتوفير السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار تنافسية. وتعتمد المبادرة على إتاحة السلع مباشرة من المنتجين إلى المستهلكين دون المرور بسلاسل الوساطة، وهو ما يسهم في زيادة المعروض وخفض الأسعار وتحقيق التوازن داخل الأسواق.

التوسع في إقامة الأسواق

وفي هذا الصدد، أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، استمرار التوسع في إقامة أسواق اليوم الواحد بجميع أحياء ومراكز المحافظة، خاصة في ظل النجاح الكبير الذي حققته التجربة، والوصول إلى الهدف الأساسي منها والمتمثل في توفير السلع والمنتجات الغذائية للمواطنين بشكل مباشر وبأسعار مخفضة وجودة مناسبة.

وأشار المحافظ إلى الدور المهم الذي تقوم به مبادرات وزارة التموين والتجارة الداخلية في توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، مثمنا أوجه التعاون المستمر بين المحافظة والوزارة لتحقيق هذا الهدف.

وأوضح أن أسواق اليوم الواحد تضم مجموعة متنوعة من السلع الغذائية والاستهلاكية التي تلبي الاحتياجات اليومية للمواطنين، من بينها السمنة، والزيت، والسكر، والأرز، واللحوم، والبيض، وغيرها من السلع الأساسية، مؤكدا أن هذه المنتجات تطرح بتخفيضات ملحوظة مقارنة بالأسعار السائدة في الأسواق.

كما شدد محافظ الجيزة على حرص المحافظة على اختيار مواقع إقامة هذه الأسواق بعناية، بما يضمن سهولة الوصول إليها وخدمتها لأكبر عدد ممكن من المواطنين، لا سيما في المناطق ذات الكثافات السكانية المرتفعة، الأمر الذي يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من المبادرة.

تحويل الأسواق إلى معارض "أهلا رمضان"

وأشار المحافظ إلى المتابعة الدورية لأسواق اليوم الواحد بالتنسيق مع وزارة التموين وكافة الجهات المعنية، للتأكد من توافر السلع بالكميات المطلوبة والالتزام بالأسعار المعلنة، بما يضمن تقديم أفضل مستوى من الخدمة للمواطنين، وأكد استمرار العمل على تعميم هذه الأسواق بجميع قطاعات المحافظة، في إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

ولفت إلى أنه تم افتتاح عدد من أسواق اليوم الواحد في كل من حدائق الأهرام ومنطقة فيصل خلال الفترة الماضية، بحضور الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، موضحا أنه جرى افتتاح 21 سوقا حتى الآن بمختلف الأحياء والمراكز، بما يسهم في ضبط الأسواق وتحقيق التوازن السعري.

وأوضح محافظ الجيزة أن المحافظة تستهدف تحويل أسواق اليوم الواحد إلى معارض «أهلا رمضان»، مع استمرارها طوال شهر رمضان الكريم، لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية قبل وخلال الشهر الفضيل بأسعار مناسبة، وذلك ضمن خطة الدولة لضبط الأسواق وتحقيق الاستقرار السعري.

تكثيف الحملات الرقابية

وفي ختام تصريحاته، أكد المحافظ تكثيف الحملات الرقابية التي تنفذها مديرية التموين والتجارة الداخلية على الأسواق، والمحال التجارية، والمخابز، ومستودعات البوتاجاز، بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، لمواجهة أي ممارسات احتكارية أو حالات غش تجاري.

وأشار إلى أن الحملات تستهدف ضمان وصول الدعم لمستحقيه، وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، وحماية حقوق المواطنين، إلى جانب تمشيط الأسواق بشكل دوري لمنع تداول أي سلع غير مطابقة للمواصفات أو ضارة بصحة المستهلك.