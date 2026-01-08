من قاعات التعليم لـ شاشات السوشيال ميديا.. لماذا تتسع فجوة الاختلاف داخل المجتمع؟

قال الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسي، إن المجتمع يمر بمرحلة تشهد تصاعدًا ملحوظًا في حدة الاختلافات الثقافية والاجتماعية، مرجعًا ذلك إلى تنوع أنماط التعليم، وتفاوت معدلات التنمية، إلى جانب التأثير القوي والمتزايد لوسائل التواصل الاجتماعي.

تعدد نظم التعليم

وأوضح صادق خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج مساء dmc أن تعدد نظم التعليم بين حكومي وخاص ودولي أسهم في تشكيل عقول متباينة، حيث يخرج كل نظام أفرادًا يحملون رؤى مختلفة تجاه الحياة والقضايا العامة، الأمر الذي عمّق فجوة التفاهم داخل المجتمع.

وأشار إلى أن غياب العدالة في توزيع التنمية بين المناطق أدى إلى اتساع الفوارق الاجتماعية والاقتصادية، ما عزز شعور بعض الفئات بالتهميش، خاصة مع المقارنات اليومية لأنماط المعيشة المختلفة التي أصبحت أكثر وضوحًا في ظل الانفتاح الإعلامي.

تصاعد التوترات وسوء الفهم

ولفت إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي كشفت هذه التناقضات بشكل مباشر، وأسهمت في إحداث ما وصفه بـ«الصدمة الثقافية»، بعدما بات كل طرف يرى تفاصيل حياة الآخر، وهو ما أدى إلى تصاعد التوترات وسوء الفهم بين الفئات المختلفة.

مشاعر الغيرة والعداء الاجتماعي

وأضاف صادق أن الفوارق الطبقية ليست جديدة على المجتمعات، لكنها في المرحلة الراهنة اتخذت طابعًا أكثر حدة، متجاوزة الجانب الاقتصادي إلى مشاعر الغيرة والعداء الاجتماعي بين الطبقات.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن الشباب يمتلكون اليوم ثقافة مختلفة عن الأجيال السابقة، ما أدى إلى اتساع فجوة الصراع بين الأجيال، داعيًا إلى ضرورة استيعاب هذه التحولات وفهمها بعمق، بدلًا من إنكارها أو الاكتفاء بالتصدي لها.