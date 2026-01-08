أسعار الفراخ اليوم الخميس 8-1-2026

استعرضت بورصة الدواجن اليوم الخميس 8-1-2026 قائمة التحديثات الجديدة بشأن أسعار الفراخ البيضاء والبلدي والساسو، سواء داخل المزارع المختلفة «سعر الكيلو جملة»، أو في المحلات والأسواق «سعر الكيلو للمستهلكين»، حيث تشهد أسعار كيلو الدواجن تحديثات بشكل يومي.



أسعار الفراخ اليوم:

تتراوح أسعار الفراخ البيضاء ما بين 76: 88 جنيهًا،

تراوحت أسعار الدواجن الحمراء الساسو ما بين 92 و 102 جنيهًا للكيلو في البورصة،

سعر كيلو الفراخ البلدي ما بين 110 و120 جنيها.

سعر كيلو الفراخ الأمهات ما بين 55 و65 جنيهًا.

أسعار البانيه:

وتراوح سعر كيلو البانيه في محال التجزئة بين 200 و 210 جنيهات

الرقابة المالية: 140 مليار جنيه تمويلات لنشاط التأجير التمويلي في 10 أشهر بنمو 83%.. حجم الأوراق المخصمة تقارب 102 مليار جنيه في 10 أشهر

سعر كرتونة البيض اليوم الخميس 8-1-2026 ببورصة الدواجن

اسعار البيض اليوم

البيض الأحمر بين 125 و130 جنيهًا للكرتونة.

البيض الأبيض بين 120 و125 جنيهًا للكرتونة.

البيض البلدي بين 135 و140 جنيهًا للكرتونة.



أسعار الكتاكيت اليوم

الكتكوت الأبيض (قطعان): من 11 إلى 11.5 جنيهًا.

كتكوت الساسو: من 14 إلى 15 جنيهًا.

كتكوت الساسو بيور: من 15 إلى 16 جنيهًا.

الكتكوت البلدي الحر: من 7 إلى 8 جنيهات.

الكتكوت البلدي المشعر: من 8.5 إلى 9 جنيهات.

الكتكوت الهجين: من 10 إلى 11 جنيهًا.

الكتكوت جيل ثاني: من 12 إلى 13 جنيهًا.