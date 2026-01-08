ما الأسهم التي تتوقع غولدمان ساكس صعودها بنسبة تصل لـ147%؟

حدثت غولدمان ساكس قائمة اختياراتها لأفضل الأسهم الأوروبية لشهر يناير، مانحةً خمسة أسهم توقعات بارتفاع لا يقل عن 70%، من بينها سهم واحد قد يصل إلى 147%، وفقاََ لتقرير شبكة CNBC الأربعاء 7 يناير.

وفيما يلي ترتيب الأسهم وفقاً لأهداف السعر خلال 12 شهراً:

- سيريس باور (Ceres Power – المملكة المتحدة):

يتوقع محللو غولدمان أن يحقق السهم ارتفاعاً بنسبة 147%. الشركة متخصصة في تصنيع منتجات لتوليد الطاقة، بما في ذلك الهيدروجين، ويعتبرها المحللون "رائدة في مجال خلايا الوقود مع شركاء مرخصين مؤهلين للاستفادة من موجة نمو مراكز البيانات المقبلة". ارتفع سهم الشركة 17% خلال الأشهر الـ12 الماضية.

زارلاندو (Zalando – ألمانيا):

أبقى المحللون على نظرتهم الإيجابية تجاه شركة التجزئة الإلكترونية الألمانية، رغم أن سعر سهمها تراجع بأكثر من 23% خلال العام الماضي. في ديسمبر، توقعوا ارتفاعاً يصل إلى 90%، واصفين زالاندو بأنها "الفائز في التحول نحو القنوات الإلكترونية مع مكاسب غير مقدرة من صفقة الاستحواذ على About You". وفي يناير، خفضوا التوقعات إلى 78%. ارتفع السهم أكثر من 7% بين نشر القائمتين.

هون هاي (Hon Hai – تايوان):

تسارع نمو الشركة بفضل خوادم الذكاء الاصطناعي والهواتف الذكية جذب انتباه المحللين، الذين أعادوا تأكيد موقفهم من قائمة الشهر الماضي. منحوا الشركة متعددة الجنسيات المصنعة للإلكترونيات توقعات بارتفاع 75%. رغم أن السهم تراجع بأكثر من 25% خلال العام الماضي، إلا أنه ارتفع بنحو 3.8% في ديسمبر.

وايز (Wise – المملكة المتحدة):

شركة الخدمات المالية البريطانية، التي تراجع سهمها بنسبة 20% خلال العام الماضي، يتوقع لها المحللون ارتفاعاً بنسبة 72%. كانت أيضاً ضمن قائمة ديسمبر، حيث ارتفع سهمها بنحو 1.7% خلال الشهر. يتوقع المحللون نمواً أفضل في 2026 مع "رؤية أوضح وعوائد نقدية".

هورايزون روبوتكس (Horizon Robotics – الصين):

يتوقع المحللون أن تحقق الشركة ارتفاعاً بنسبة 71% بفضل تحسين مزيج منتجاتها الذي "يلبي الطلب على القيادة الذكية المتقدمة". ويمثل ذلك انخفاضاً عن توقعات الشهر الماضي التي بلغت 94%. الشركة، المتخصصة في تطوير رقائق الذكاء الاصطناعي للسيارات ذاتية القيادة، ارتفع سهمها بأكثر من 138% خلال العام الماضي، وأضاف 11% في ديسمبر.