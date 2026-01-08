قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ألمانيا .. انهيار مبنى سكني نتيجة انفجار قوي بمدينة ألبشتات
الأمواج تتجاوز 5 أمتار.. إنذار بحري بشأن الملاحة في المتوسط بمصر
نرحب بالنقد .. النقل تستجيب لشكاوى المواطنين وتنهي أعمال صيانة "وصلة السنانية" بدمياط
ترامب يكشف مدة سيطرة الولايات المتحدة على فنزويلا
نحو 3 ملايين راكب شهريًا.. ارتفاع ملحوظ في حركة المسافرين بمطار القاهرة
شقيت عليه 12 سنة | ماذا قالت والدة السبّاح يوسف محمد أمام المحكمة
دعاؤك رابح في كل الأحوال.. 3 عطايا تنتظرك إحداها عند الدعاء
الجيش السوري يعلن حظر التجوّل في أحياء حلب بهذا الموعد
هنا ابنة شيرين عبد الوهاب تغني لوالدتها على بالي.. فيديو
المجالس الطبية .. طريقة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2026
ارتفاع درجات الحرارة بأغلب الأنحاء .. طقس اليوم الخميس مستقر
أيك أثينا اليوناني يستعد لشراء أليو ديانج من الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

بعد تزايد حوادث العقر.. الدولة تتحرك بحملة قومية وعقوبات مشددة.. تفاصيل

الحيوانات الخطرة
الحيوانات الخطرة
عبد الرحمن سرحان

في تحرك متزامن يجمع بين الحلول الميدانية والردع التشريعي، أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المرحلة الميدانية الأولى للحملة القومية لتعقيم وتحصين الكلاب الحرة بالشوارع والميادين، بمنطقة عين شمس بمحافظة القاهرة، تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية «مصر خالية من السعار 2030»، وبالتوازي مع تطبيق قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب.

الحملة تمثل سياسة  مختلفة في التعامل مع ملف الحيوانات الضالة، عبر أسلوب علمي يقوم على التعقيم والتحصين والرعاية البيطرية، بدلًا من الحلول المؤقتة، بما يحد من انتشار الأمراض ويحافظ على التوازن البيئي وسلامة المواطنين.

وزير الزراعة: حلول جذرية بدل إدارة الأزمات

وقال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدولة انتقلت من مرحلة إدارة الأزمات إلى الحلول الجذرية في التعامل مع الكلاب الحرة، من خلال تطبيق منهجية عالمية متكاملة، مشيرًا إلى أن الحملة تُنفذ تحت إشراف الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبالتعاون مع الاتحاد النوعي لجمعيات الرفق بالحيوان، بما يعكس شراكة حقيقية بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني وفق معايير الرفق بالحيوان الدولية.

الإطار القانوني.. تنظيم وردع

وبالتوازي مع التحرك الميداني، جاء قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب ليضع إطارًا تشريعيًا واضحًا ينظم التعامل مع الحيوانات والكلاب، ويواجه الظواهر السلبية والحوادث التي شهدها الشارع المصري مؤخرًا، خاصة وقائع العقر والترويع.

وحظر القانون، كأصل عام، حيازة الحيوانات والكلاب الخطرة، مع تنظيم حيازة الكلاب غير الخطرة من خلال نظام ترخيص وضوابط محددة، إلى جانب وضع آليات للتعامل مع الحيوانات الضالة والمتروكة، بما يضمن حمايتها صحيًا وغذائيًا، ويحافظ في الوقت ذاته على الصحة العامة وسلامة المواطنين، وفق معايير المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.

عقوبات مغلظة للمخالفين

وشدد القانون على توقيع عقوبات رادعة حال مخالفة أحكامه، حيث نص على:

غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه حال حيازة أو تداول أو إكثار الكلاب دون ترخيص، أو مخالفة ضوابط اصطحابها في الأماكن العامة، أو عدم التزام التجمعات السكنية والمنشآت بالضوابط المقررة.

الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، إذا ترتب على المخالفة تعريض الأرواح أو الممتلكات للخطر، أو عدم إخطار الهيئة العامة للخدمات البيطرية بإصابة الحيوان بأمراض معدية أو وبائية.

الحيوانات الخطرة مجلس النواب البرلمان اخبار البرلمان نواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد

حالة من عدم الاستقرار.. الأرصاد تحذر: موجة جديدة من انخفاض شديد في الحرارة

أسعار الدواجن

الكتكوت بـ 35 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الخميس 8 يناير

دواجن

منتجي الدواجن يكشف مفاجأة عن الأسعار قبل رمضان.. هل تصل 90 جنيها؟

حمزة عبد الكريم

موهبة حقيقية.. مدرب منتخب مصر يكشف سبب اختيار برشلونة لحمزة عبد الكريم

مواعيد صرف منحة العمالة غير المنتظمة يناير 2026 وقيمتها وشروط الاستحقاق

مواعيد صرف منحة العمالة غير المنتظمة يناير 2026 وقيمتها وشروط الاستحقاق

تريزيجيه

لا أزمات بالمنتخب.. عضو اتحاد الكرة يكشف موقف تريزيجيه من مواجهة كوت ديفوار

الاهلي

ميركاتو الأهلي.. الرجاء المغربي يُهدد بإيقاف صفقة بلعمري ومرتجي يتدخل

الأهلي

الجزار وفيصل.. خطوة واحدة تفصل الأهلي عن صفقتين جديدتين

ترشيحاتنا

سيارات هاتشباك 2026 في مصر

منها I30 وليون.. سيارات هاتشباك 2026 في مصر

سيارات مستعملة تحت 150 ألف جنيه

سيارات مستعملة سعرها تحت 150ألف جنيه .. صور

كيا سبورتاج موديل 2013

اشتري كيا سبورتاج بـ 800 ألف جنيه

بالصور

بعد إصابة لقاء سويدان.. أعراض وأسباب العصب السابع

لقاء سويدان
لقاء سويدان
لقاء سويدان

مسلسلات رمضان 2026.. كل ما تريد معرفته عن مسلسل توابع والقنوات الناقلة

ريهام حجاج
ريهام حجاج
ريهام حجاج

مش بس مسلوق.. طرق مبتكرة لتقديم البروكلي بمذاق شهي

بروكلي
بروكلي
بروكلي

بسيطة وأنيقة.. مي عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية

مى عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية
مى عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية
مى عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية

فيديو

محمد رمضان

بسبب قبله وحذاء.. محمد رمضان يوقف حفله في استاد القاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد