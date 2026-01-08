قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توروب رفض الصفقة.. أزمة بين الأهلي والرجاء المغربي| ما السبب؟
روسيا تطالب أمريكا بالتوقف الفوري عن الأعمال غير القانونية ضد ناقلة مارينيرا
مديرية صحة حلب: 5 قتـ.لى و33 مصابًا من المدنيين بنيران «قسد» في المدينة
أنا حامل في طفل.. اعترافات صادمة للمتهمة بقتـ.ل زوجها في المرج| خاص
الاستثمار العقاري تحت الضغط.. الضريبة العقارية تثقل كاهل الطبقة المتوسطة
كوريا الجنوبية ترسل رسالة ودّ إلى بيونغ يانغ مستخدمة «بطريقين يتعانقان»
سوريا .. مصرع 5 أشخاص وإصابة 33 من المدنيين بنيران قسد في حلب
وصول جثمان الراحل مراد وهبه كنيسة مار مرقس للجنازة| صور
رامي وحيد يكشف لـ صدى البلد حقيقة وجود جزء ثان من حلم العمر.. خاص
حبس المتهمة المتسببة في حادث دهس طالبة التجمع سنة
هل تضرب الزلازل مصر في 2026؟.. البحوث الفلكية يوضح الحقيقة الكاملة
3 عروض.. مصير محمد عواد من الاستمرار مع الزمالك
برلمان

نائب يعلن تقديم مشروع قانون لمواجهة فوضى أسعار الإيجار الجديد

ماجدة بدوى

قال النائب حاتم عبدالعزيز ، عضو مجلس النواب ، عن دائرة ابو كبير وهيهيا بمحافظة الشرقية ، إنه سيتقدم بمقترح  لاعداد مشروع قانون  بشأن الايجار الجديد ، لمواجهة انفلات الاسعار الكبير ، الذي أصبح يشكل عب كبير علي الشباب المصرى .


وأكد " عبدالعزيز " في تصريحات صحفية اليوم الخميس ، أن الشباب أصبح فريسة لاصحاب العقارات السكنية ، الذين استغلوا  الإقبال الكبير علي الايجار الجديد ، وقاموا برفع الأسعار بصورى مبالغ فيها جدا ، وهو  الأمر الذي يضع الشباب تحت ضغوط حياتية كبيرة ، ما بين توفير متطلباته أسرته ، وتوفير ثمن الايجار.

الإيجار القديم

واوضح أن الدورة البرلمانية الجديدة ، ستشهد تحركات كبيرة منه للانتهاء من مشكلات الصرف الصحي ،والعمل علي حل تلك الإشكالية ، مشيدا بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي تساهم في تحقيق نقلة نوعية في مختلف الخدمات للمواطنين في الريف المصرى.

وأشار النائب حاتم عبدالعزيز ، الي أن ملفات الصحة والشباب والتعليم ، تأتي كأولوية اولي لتحقيق تنمية حقيقية في مختلف قرى  دائرة هيهيا وأبو كبير ، لافتا إلي أن هناك العديد من طلبات الاحاطة التي سيقدمها بشأن مشكلات مراكز الشباب ونقص المدارس والوحدات الصحية.

