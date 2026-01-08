نائب يعلن تقديم مشروع قانون لمواجهة فوضى أسعار الإيجار الجديد

قال النائب حاتم عبدالعزيز ، عضو مجلس النواب ، عن دائرة ابو كبير وهيهيا بمحافظة الشرقية ، إنه سيتقدم بمقترح لاعداد مشروع قانون بشأن الايجار الجديد ، لمواجهة انفلات الاسعار الكبير ، الذي أصبح يشكل عب كبير علي الشباب المصرى .



وأكد " عبدالعزيز " في تصريحات صحفية اليوم الخميس ، أن الشباب أصبح فريسة لاصحاب العقارات السكنية ، الذين استغلوا الإقبال الكبير علي الايجار الجديد ، وقاموا برفع الأسعار بصورى مبالغ فيها جدا ، وهو الأمر الذي يضع الشباب تحت ضغوط حياتية كبيرة ، ما بين توفير متطلباته أسرته ، وتوفير ثمن الايجار.

واوضح أن الدورة البرلمانية الجديدة ، ستشهد تحركات كبيرة منه للانتهاء من مشكلات الصرف الصحي ،والعمل علي حل تلك الإشكالية ، مشيدا بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي تساهم في تحقيق نقلة نوعية في مختلف الخدمات للمواطنين في الريف المصرى.

وأشار النائب حاتم عبدالعزيز ، الي أن ملفات الصحة والشباب والتعليم ، تأتي كأولوية اولي لتحقيق تنمية حقيقية في مختلف قرى دائرة هيهيا وأبو كبير ، لافتا إلي أن هناك العديد من طلبات الاحاطة التي سيقدمها بشأن مشكلات مراكز الشباب ونقص المدارس والوحدات الصحية.