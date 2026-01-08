صحة الإسكندرية تشارك بورشة عمل حول اعتماد منشآت الرعاية الصحية

شارك وفد من مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية برئاسة الدكتورة حنان أنور، وكيل المديرية مع مديري عموم المناطق الطبية و الادارات المعنية، في ورشة عمل بحضور الدكتورة رشا خضر، رئيس قطاع الرعاية الصحية الأساسية وتنمية الأسرة بوزارة الصحة و السكان، حول "معايير الاعتماد المبدئي لمنشآت الرعاية الصحية الأولية"، والتي قدمتها هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة بالقاهرة .

وقد حاضر بالورشة الدكتور السيد العقدة أستاذ طب الأمراض المهنية بكلية الطب – جامعة عين شمس، وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، حيث استعرض معايير الاعتماد المبدئي ومتطلبات الجودة، وآليات تطبيق معايير سلامة المرضى داخل منشآت الرعاية الصحية الأولية، باعتبارها أحد المحاور الأساسية للاستعداد لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وأكد الدكتور محمد يحيى بدران وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية أن تلك المشاركة تأتي في إطار حرص مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية على رفع كفاءة وحدات ومراكز الرعاية الصحية الأولية، وتطبيق أعلى معايير الجودة، بما يضمن تقديم خدمات صحية آمنة وفعالة، ويسهم في تسريع وتيرة اعتماد المنشآت الصحية تمهيدًا لانضمامها لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، وفي إطار حرص قطاع الرعاية الصحية الأولية وتنمية الأسرة على تطوير وتحسين مستوى الخدمات المقدمة داخل منشآت الرعاية الصحية الأولية، وتعزيز رضا المنتفعين، وتنفيذ مستهدفات خطة اعتماد تلك المنشآت.



