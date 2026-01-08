قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية: اتفاق مصري أوروبي على أهمية عدم التصعيد في لبنان
قسد تعلن إسقاط مسيرتين للجيش السوري
وزير الخارجية: مصر ترفض إعتراف إسرائيل بما يسمي إقليم أرض الصومال وتعتبره سابقة خطيرة
وزير الخارجية: مصر مركز إقليمي للطاقة وشراكة استراتيجية متنامية مع الاتحاد الأوروبي
رابط التقديم في المدارس اليابانية 2026 .. آخر موعد
فصل الكهرباء عن 13 منطقة وقرية في بيلا كفر الشيخ .. إليك المواعيد
من أسطورة الملعب إلى مالك “أولد ترافورد”؟.. ماهو الحلم الكبير الذي يراود رونالدو؟
وزير الخارجية: تقسيم غزة والسودان خط أحمر.. ومصر ترفض فرض واقع مصطنع
كيف يتم دخول المخدرات مصر.. محامي بقضية سارة خليفة يكشف التفاصيل
ترامب: اتصال مع رئيس كولومبيا لبحث ملف المخدرات والخلافات الثنائية
وزير الخارجية:مواجهة الهجرة غير الشرعية وتأمين الحدود على رأس أولويات مصر
الأعلى للإعلام: حذف حلقة من برنامج «The Blind Date Show» لعدم ملاءمة محتواها للأطفال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بورصة الكويت تُغلق تعاملات نهاية الأسبوع على تراجع مؤشرها العام

بورصة الكويت
بورصة الكويت
أ ش أ

 أغلقت بورصة الكويت تعاملات نهاية الأسبوع، اليوم /الخميس/، على تراجع مؤشرها العام بنحو 21.76 نقطة بما نسبته 0.25% ليصل إلى مستوى 8838.08 نقطة، إذ جرى تداول نحو 285 مليون سهم عبر 19 ألفا و763 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 76.8 مليون دينار كويتي.


وانخفض مؤشر السوق الرئيسي بنحو 34.84 نقطة بما نسبته 0.43% ليصل إلى مستوى 8157.33 نقطة، بكمية تداول بلغت نحو 132 مليون سهم من خلال 10 آلاف و925 صفقة نقدية بقيمة بلغت نحو 23.7 مليون دينار كويتي.


وسجل مؤشر السوق الأول تراجعا بنحو 19.66 نقطة بما نسبته 0.21% ليصل إلى مستوى 9443.72 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 152 مليون سهم عبر 8838 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 53 مليون دينار كويتي.


وارتفع مؤشر "رئيسي 50" بنحو 2.53 نقطة بما نسبته 0.03% ليصل إلى مستوى 8641.58 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 88 مليون سهم عبر 6002 صفقة نقدية بقيمة بلغت حوالي 17 مليون دينار كويتي.
 

بورصة الكويت تعاملات نهاية الأسبوع انخفض مؤشر السوق الرئيسي صفقة نقدية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عريس المرج

أنا حامل في طفل.. اعترافات صادمة للمتهمة بقتـ.ل زوجها في المرج| خاص

دواجن

منتجي الدواجن يكشف مفاجأة عن الأسعار قبل رمضان.. هل تصل 90 جنيها؟

أسعار العملات العربية في مصر

وفقا لآخر تحديث .. أسعار العملات العربية في مصر الآن

مصطفى شوبير

خالد الغندور يكشف تفاصيل رفض الأهلي عرض النجمة السعودي لضم مصطفى شوبير

لقاء سويدان

لم تخجل .. التفاصيل الكاملة عن مرض لقاء سويدان بعد تصدرها التريند

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قرار جمهوري بتعيين شريف خشبة نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات

المجني عليه

ضربته في فخدة رجله الشمال .. اعترافات مثيرة لـ قاتل فران بولاق الدكرور| (خاص)

الرئيسة المؤقتة لفنزويلا

الرئيسة المؤقتة لفنزويلا: بلادنا منفتحة على شراكات نفطية مربحة بعد إعلان البيت الأبيض

ترشيحاتنا

الإيجار الجديد

الأسعار خرجت عن السيطرة.. تحركات برلمانية لتعديل قانون الإيجار الجديد.. تفاصيل

مجلس الشيوخ

برلماني: الإصدار الثاني للسردية الوطنية يهدف لبناء اقتصاد قوي وتحسين حياة المواطنين

خلال الزيارة

مستقبل وطن بالبحر الأحمر: مصر نسيج واحد لا يتجزأ

بالصور

بعد إصابة لقاء سويدان.. أعراض وأسباب العصب السابع

لقاء سويدان
لقاء سويدان
لقاء سويدان

مسلسلات رمضان 2026.. كل ما تريد معرفته عن مسلسل توابع والقنوات الناقلة

ريهام حجاج
ريهام حجاج
ريهام حجاج

مش بس مسلوق.. طرق مبتكرة لتقديم البروكلي بمذاق شهي

بروكلي
بروكلي
بروكلي

بسيطة وأنيقة.. مي عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية

مى عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية
مى عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية
مى عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية

فيديو

محمد رمضان

بسبب قبله وحذاء.. محمد رمضان يوقف حفله في استاد القاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد