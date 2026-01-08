بورصة الكويت تُغلق تعاملات نهاية الأسبوع على تراجع مؤشرها العام

أغلقت بورصة الكويت تعاملات نهاية الأسبوع، اليوم /الخميس/، على تراجع مؤشرها العام بنحو 21.76 نقطة بما نسبته 0.25% ليصل إلى مستوى 8838.08 نقطة، إذ جرى تداول نحو 285 مليون سهم عبر 19 ألفا و763 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 76.8 مليون دينار كويتي.



وانخفض مؤشر السوق الرئيسي بنحو 34.84 نقطة بما نسبته 0.43% ليصل إلى مستوى 8157.33 نقطة، بكمية تداول بلغت نحو 132 مليون سهم من خلال 10 آلاف و925 صفقة نقدية بقيمة بلغت نحو 23.7 مليون دينار كويتي.



وسجل مؤشر السوق الأول تراجعا بنحو 19.66 نقطة بما نسبته 0.21% ليصل إلى مستوى 9443.72 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 152 مليون سهم عبر 8838 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 53 مليون دينار كويتي.



وارتفع مؤشر "رئيسي 50" بنحو 2.53 نقطة بما نسبته 0.03% ليصل إلى مستوى 8641.58 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 88 مليون سهم عبر 6002 صفقة نقدية بقيمة بلغت حوالي 17 مليون دينار كويتي.

