محافظات

صحة الإسكندرية تكشف تفاصيل مبادرة المسح الصحي

أحمد بسيوني

استقبل الدكتور محمد يحيى بدران، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، الدكتور جلال الشيشيني رئيس الإدارة المركزية لجودة الرعاية الصحية والدكتور قدري محمد المدير التنفيذي للمسح ومنسق المبادرة، والدكتورة راندا نجا مسئول الأمراض غير السارية بمنظمة الصحة العالمية في وجود الدكتور محمد زكي مدير المبادرات بالمديرية، حيث تم خلال اللقاء مناقشة الموقف التنفيذي للمبادرة بمحافظة الإسكندرية ومتابعة آليات العمل على أرض الواقع، والتأكد من الالتزام بالمعايير الفنية المعتمدة، وذلك في إطار دعم ومتابعة تنفيذ مبادرة المسح الصحي للأمراض غير السارية.

وعقب اللقاء، قام الوفد بجولة ميدانية لمتابعة أعمال الفرق المشاركة في المبادرة، والاطلاع على إجراءات الفحص وتسجيل البيانات، بما يضمن دقة النتائج وجودة التنفيذ.
وتستهدف مبادرة المسح الصحي للأمراض غير السارية رصد معدلات الإصابة بالأمراض المزمنة وعوامل الخطورة، مثل ارتفاع ضغط الدم، ومرض السكري، والسمنة، وأنماط الحياة غير الصحية، من خلال فحوصات وقياسات ميدانية، بهدف الاكتشاف المبكر ودعم التخطيط الصحي المبني على بيانات دقيقة، و يتم المسح بناءً على منهج علمي معتمد عالمياً يسمح بتمثيل إحصائي دقيق للمجتمع المصري، مما يعطي صورة أشمل عن الوضع الصحي في مصر لمدة 5 سنوات قادمة.

وأوضح الدكتور محمد يحيى بدران أن الحملة انطلقت يوم السبت 20 ديسمبر 2025، وتستمر لمدة 47، يوماً وتستهدف 980 أسرة مصرية، ضمن الفئة العمرية من 15 وحتى 65 عام حيث يقوم فريق طبي متخصص بصحبة باحثين من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بعمل فحوصات طبية متنوعة مثل قياس الضغط و السكر التراكمي و فحص نظر و قياسات الوزن و الطول و تحاليل للكشف عن كفاءة وظائف الكلى بالإضافة إلى كارت احالة لمركز متخصص لأمراض الكبد لإجراء فحوصات للاطمئنان على وظائف الكبد.

وتتم زيارة الفريق على مدار يومان لكل اسرة .كما نوه  أن كل فرد في الفريق يحمل بطاقة تعريفية رسمية (ID) تحتوي على صورته، اسمه، وجهة عمله.

وأكد" بدران" أن المبادرة تمثل ركيزة أساسية لتعزيز دور الرعاية الصحية الأولية،  وان نتائج  المسح ستسهم في دعم اتخاذ القرار الصحي المبني على الأدلة، ووضع خطط تدخل فعّالة تستهدف الحد من انتشار الأمراض غير السارية، بما ينعكس إيجابًا على تحسين مؤشرات الصحة العامة والارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

