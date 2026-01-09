قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حبشي لـ صدى البلد: وقف منشور حوكمة الملابس و منع استيراد قطع غيار السيارات
سنة القيادة والثقة بالنفس.. عبير فؤاد تكشف مفاجآت لمواليد برج الدلو في 2026
نوة الفيضة الكبيرة.. بورسعيد ترفع حالة الاستعداد القصوى
محافظ الجيزة يعتمد المخططات التفصيلية لأحياء الطالبية وجنوب الجيزة
اكتشافات غاز شمال العريش| دفعة استراتيجية تعزز احتياطيات مصر وتدعم التحول لمركز إقليمي للطاقة
800 مليار جنيه خسائر سنويًا.. خبراء الضرائب: 3 روشتات للالتزام وتفادي التهرب
التعليم العالي: التوسع في الجامعات المتخصصة لمواكبة الثورة الصناعية الخامسة .. تسهم في زيادة فرص التوظيف وتعزيز الابتكار الوطني
الأشهر الحرم ودورها في تعزيز القيم الدينية.. أمين الفتوى يوضح
قرار جديد في منتخب مصر قبل ساعات من مواجهة كوت ديفوار
كيفية التقديم علي منحة الدكتور علي مصيلحي التعليمية
بالأسماء.. التشكيل الجديد لمجلس أمناء مدينة العاشر من رمضان
خامنئي: أطالب ترامب بالتركيز على أزمات بلاده
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

استراتيجية رقمية جديدة للمجلس الأعلى للثقافة لدعم الإبداع والوصول للشباب

الدكتور حسام الضمراني، عضو لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للثقافة
الدكتور حسام الضمراني، عضو لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للثقافة
إسراء صبري

كشف الدكتور حسام الضمراني، عضو لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للثقافة، عن تحركات المجلس الأعلى للثقافة لمواكبة التحول الرقمي، مشيرًا إلى أن المجلس يعمل على استثمار التقنيات الحديثة في تطوير البرامج الثقافية والفنية، من خلال الدمج بين النشر التقليدي والرقمي، وتقديم نماذج مبتكرة تعكس تنوع الثقافة المصرية.

وأوضح خلال حواره ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن المجلس تعاون مع أكثر من 20 خبيرًا من الكتاب والمسرحيين والمثقفين، بهدف استشراف مستقبل الثقافة المصرية خلال السنوات العشر المقبلة.

وأكد على أهمية المزج بين الشكل الثقافي التقليدي والوسائط الرقمية لإتاحة تجربة ثقافية متكاملة ومتجددة تستهدف فئة الشباب.

وأشار إلى أن المجلس أطلق مؤخرًا استراتيجية وطنية للثقافة المصرية، إلى جانب تدشين منصة رقمية تُعد الأولى من نوعها، تهدف إلى تسهيل الوصول إلى الكتب والمحتوى الثقافي للأطفال والكبار، ضمن حزمة من المبادرات التي تدعم الكتاب الورقي والرقمي في آن واحد.

ولفت إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار مواكبة التطور التكنولوجي وتلبية احتياجات الجيل الرقمي، مع الحفاظ على الهوية الثقافية المصرية وتعزيز حضورها في الفضاء الرقمي.

