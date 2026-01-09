قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ الإسماعيلية يؤدي شعائر صلاة الجمعة بمسجد مجمع الشهداء الإسلامي بحي ثالث مدينة الإسماعيلية

خلال الصلاة
خلال الصلاة
الإسماعيلية انجي هيبة

قام اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بأداء شعائر صلاة الجمعة بمسجد مجمع الشهداء الإسلامي "الدوحة سابقًا" بحي ثالث مدينة الإسماعيلية.

وذلك بحضور اللواء محمد عامر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، اللواء إبراهيم انور رئيس حي ثالث مدينة الإسماعيلية، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة.

وقد ألقى خطبة الجمعة فضيلة الشيخ عبدالخالق عطيفي وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية ، والتي تحدث خلالها عن "قيمة الإحترام" .

مضيفًا، أن  الاحترام ليس كلمةً تُقال، ولا مظهرًا يُتَصنَّع، بل هو خُلُقٌ عظيم يسكن القلوب قبل أن يظهر في السلوك، ودليلُ إنسانٍ عرَفَ قدر نفسِه فلم يُهِنها، وعرَفَ حقَّ غيره فلم يَظلمه، هو حفظُ الحدود، وصيانةُ الكرامة، وتوقيرُ الإنسان للإنسان، قولًا صادقًا، وفعلًا مستقيمًا، وسلوكًا نقيًّا.

و عقب انتهاء شعائر الصلاة، التقي محافظ الإسماعيلية بعدد من المواطنين، و حرص على تحيتهم و الاستماع لطلباتهم وشكواهم .

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية اخبار محافظة الاسماعيلية

