طريقة عمل طاجن مكرونة بالسجق بمذاق لايقاوم

طاجن مكرونة بالسجق من الأطباق الرئيسية التي يفضل الكثير من الأشخاص تناولها، مما يدفع البعض إلي شرائها من المطاعم.

قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل طاجن مكرونة بالسجق، فيما يلي….

مقادير طاجن مكرونة بالسجق

● مكرونة

● سجق

● بصل مفروم

● فلفل رومي

● فلفل حار مفروم

● زيت

● ملح

● فلفل أسود

● عصير طماطم









طريقة تحضير طاجن مكرونة بالسجق

يشوح السجق مع البصل والثوم في القليل من الزيت

يضاف الملح والفلفل والفلفل الرومي والحار ويقلب كل الخليط

يضاف عصير الطماطم ويقلب كل الخليط

توضع المكرونة في الطاجن مع خليط السجق ويقلب كل الخليط

يوضع الطاجن في الفرن حتى تمام النضج .

وتقدم

