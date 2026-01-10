قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
"مسد" تزعم خرق الحكومة السورية وقف إطلاق النار .. واتصالات بواشنطن
القنوات الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا
هبوط حاد في أسعار الكاكاو مع لجوء المصدرين للتحوط ضد موسم الحصاد
ملف الدفاع بـ الأهلي مفتوح .. الجزار يقترب ورياض فى الطريق .. وصبحي ورشدان تحت المتابعة
برد طوبة يعود بقوة.. أسبوع شتوي قاسٍ يسيطر على مصر فى هذا الموعد
القنوات الناقلة لمباراة الجزائر ونيجيريا في كأس الأمم الإفريقية
صفقة تسليح.. باكستان والسودان على أعتاب تعاون عسكري بـ1.5 مليار دولار
عقدة الأفيال.. التاريخ ينحاز للفراعنة أمام كوت ديفوار قبل مواجهة اليوم
وفاة 11 شخصا وإصابة 9.. الصور الأولى لضحايا ومصابي حادث صحراوي المنيا
أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 10-1-2026.. عيار 21 يرتفع
ترامب يلوّح بالضغط والقوة.. جرينلاند تعود إلى واجهة الصراع الجيوسياسي
لاريجاني: لدينا أزمة اقتصادية.. لكن الفوضى بيد أمريكا والصهيونية
برلمان

المؤبد وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة تصدير المخدرات بالقانون

السجن
السجن
معتز الخصوصي

حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة تصدير المخدرات، ويستعرض “صدى البلد ” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

الاتجار فى المواد المخدرة

نصت المادة 33 من قانون العقوبات، على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وتنص المادة 34 من قانون العقوبات، على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وقضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات لعامل وتغريمه مبلغ مالى قدره 100 ألف جنيه، بعد إدانته بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة سلاح ناري غير مرخص وذخيرة، وذلك بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين حمدان، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمي علي، ومحمد علي حمودة بأمانة سر إيهاب سليمان.

الإحالة للمحاكمة

وأحالت النيابة العامة المتهم "محمد. ن"، ١٨ سنة،  عامل، مقيم: ش مجلس الأمة من ش أحمد عرابي عزبة عثمان أول شبرا الخيمة، في الجناية رقم ١٥٠٤٤ لسنة ٢٠٢٥ أول شبرا الخيمة، المقيدة برقم ٣٦٧٢ لسنة ٢٠٢٥ كلى جنوب بنها، لأنه في يوم ٢٠٢٥/٨/١١ بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة محافظة القليوبية، أحرز جوهراً مخدراً (إندازول كاريوكساميد)، وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وأشار أمر الإحالة إلى أنه أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن (فرد خرطوش).

كما أحرز ذخائر (طلقة)، مما تستخدم على السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصاً لهما بحيازته أو إحرازه.

قانون العقوبات تصدير المخدرات المواد المخدرة السجن المؤبد الإعدام

الديزل

بطل جمهورية وعاد من العمرة منذ أيام | أصدقاء “الديزل” ضحية إطلاق النار بالجيم يكشفون كواليس الحادث

رسميًا.. صرف زيادة المعاشات 2026 في هذا الموعد

رسميًا.. صرف زيادة المعاشات 2026 في هذا الموعد

يقرأ الرسول في صلاة الفجر

ماذا كان يقرأ الرسول في صلاة الفجر بعد الفاتحة؟.. كثيرون لا يعرفون

عمرو أديب

عمرو أديب يعلن اختفاء شيرين عبد الوهاب.. ويوجه رسالة عاجلة | ما القصة؟

الأرصاد

أجواء شديدة البرودة.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات القادمة

الديزل

المتهم بودي جارد والضحية بطل جمهورية وأب لأربع أطفال| شهادات نارية من شهود عيان على ضرب “ديزل” الشيخ زايد

الشناوي

إعلامي: حسبي الله ونعم الوكيل في أي حد هيسدد على مرمى الشناوي

أهالي الضحايا والمصابين

وفاة 11شخصا وإصابة 9 آخرين في تصادم بصحراوي المنيا | التفاصيل الكاملة

الوزيران

وزيرا التخطيط والزراعة يتفقدان أنشطة مشروع الاستثمارات المستدامة بأسوان

وزير الاستثمار

وزير الاستثمار من الصعيد: دعم مباشر للمستثمر المحلي وتعزيز الصناعة والتصدير بالأقصر وقنا

ترمب

تهديد أميركي وتنديد أوروبي.. طهران تتهم واشنطن بتأجيج الاحتجاجات

بالصور

أطعمة تزيد الإرهاق النفسي .. إهمال البروتين يؤدي لـ سوء المزاج .. 4 نصائح لتقليل التوتر والإجهاد

الإرهاق النفسي
الإرهاق النفسي
الإرهاق النفسي

أطباء يحذرون من تناول هذه الأطعمة على الريق : تسبب مشكلات صحية

لماذا يحذّر الأطباء من تناول هذه الأطعمة على الريق؟
لماذا يحذّر الأطباء من تناول هذه الأطعمة على الريق؟
لماذا يحذّر الأطباء من تناول هذه الأطعمة على الريق؟

علامات الكبد الدهني تُشخص خطأ.. اعرفها قبل فوات الأوان

علامات الكبد الدهني
علامات الكبد الدهني
علامات الكبد الدهني

كوب ماء دافئ صباحًا.. عادة بسيطة تغيّر صحتك من أول يوم

كوب ماء دافئ صباحًا.. عادة بسيطة تغيّر صحتك من أول يوم
كوب ماء دافئ صباحًا.. عادة بسيطة تغيّر صحتك من أول يوم
كوب ماء دافئ صباحًا.. عادة بسيطة تغيّر صحتك من أول يوم

الفنان أحمد عبد الحميد

محدش يكلمنى ولا يعزينى.. فنان شهير يفقد ابنته بعد رحيل والده

ظاهرة فلكية نادرة

سماء رمضان تشهد ظاهرة فلكية نادرة تزين الشهر المبارك

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

