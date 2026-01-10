قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لجنة إنتخابات الوفد تفتح أبوابها لتلقي الطعون والتظلمات الخاصة بالمرشحين

معتز الخصوصي

فتحت اللجنة المشرفة على إنتخابات رئاسة حزب الوفد، أبوابها في اليوم الأول لتلقي الطعون والتظلمات الخاصة بالمرشحين اليوم السبت 10 يناير 2026 وذلك في تمام الساعة الحادية عشر.

ومن المقرر أن تستمر اللجنة في تلقي الطعون والتظلمات على مدار اليوم  السبت و 10 وغدا الأحد  11 يناير 2026 بالمقر الرئيسي للحزب بالدقي، على أن تلتزم اللجنة بالبت في هذه الطعون وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأثنين الموافق 12 يناير 2026 .

وكانت أعلنت اللجنة فى مؤتمر صحفى  الخميس 8 يناير اليوم الأخير لتلقى أوراق الترشيح لرئاسة حزب الوفد عن تقديم 8 مرشحين منذ فتح باب الترشيح يوم السبت 3 يناير حتى موعد الغلق وهم وفقا للترتيب النائب الوفدى الأسبق المستشار عيد هيكل، والدكتور هانى سرى الدين، نائب رئيس حزب الوفد  ورئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ السابق، والدكتور السيد البدوى شحاته رئيس حزب الوفد الأسبق، والدكتور ياسر حسان أمين صندوق حزب الوفد، والمستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد الأسبق ووكيل مجلس الشيوخ السابق، والمهندس حمدى قوطة ،عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، والمهندس الحسينى الشرقاوى القيادى الوفدى، وعصام الصباحى عضو الهيئة العليا لحزب الوفد.

والجدير بالذكر أن الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، كان قد أصدر القرارين رقم 50 و54 لسنة 2025 بشأن إعادة تشكيل اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة الحزب، لتتولى الإشراف الكامل على جميع الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية المقرر إجراؤها يوم الجمعة الموافق 30 يناير 2026.

وضمت اللجنة في تشكيلها كلًا من النائب المستشار طارق عبدالعزيز عضو الهيئة العليا مقررًا، وعضوية النائب الدكتور خالد قنديل نائب رئيس الحزب، والنائبة الدكتورة أمل رمزي عضو الهيئة العليا، والكاتب الصحفي حمادة بكر عضو الهيئة العليا وعضو مجلس إدارة جريدة «الوفد»، واللواء أحمد الشاهد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالحزب، وحاتم رسلان عضو المكتب التنفيذي، إلى جانب أيمن محمد سيد المدير المالي، وأحمد عزت المدير الإداري، وعلى حسن مدير شؤون العضوية، وأحمد عبدالله نائب مدير شؤون العضوية.

