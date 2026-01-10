لليوم الثاني.. استمرار توقف الصيد لسوء الأحوال الجوية بكفر الشيخ

شهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم، استمرار توقف أنشطة الصيد في البحر المتوسط وبحيرة البرلس وذلك نظراً لسوء الأحوال الجوية لليوم الثاني على التوالي.

وتعرضت أغلب مدن وقرى محافظة كفر الشيخ لهطول أمطار متفاوتة الشدة، تركزت غزارتها في المناطق الشمالية والساحلية، مما أدى إلى تجمع كميات من المياه في الميادين والشوارع الرئيسية قبل أن تبدأ أجهزة المحليات في التعامل معها بشكل فوري.

وأعلن اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، رفع حالة الطوارئ القصوى في جميع مراكز ومدن المحافظة، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بضرورة التواجد الميداني وسرعة سحب مياه الأمطار لضمان سيولة الحركة المرورية.

كما شدد على ضرورة صيانة أعمدة الإنارة وتأمين أسلاك الكهرباء لضمان سلامة المواطنين، مع استمرار تفعيل غرف العمليات لمتابعة الموقف على مدار الساعة.

وتهيب المحافظة بالمواطنين توخي الحذر الشديد، والابتعاد عن الأجسام المعدنية وأعمدة الإنارة أثناء سقوط الأمطار، وتخفيف السرعات على الطرق السريعة والدولية حفاظاً على الأرواح والممتلكات، مع التوقعات باستمرار موجة الطقس غير المستقر خلال الأيام القليلة القادمة وفقاً لبيانات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.