«التضامن»: قافلة شاملة من الأطباء والمستشارين تعزز صحة كبار السن في الإسكندرية

نظمت وزارة التضامن الاجتماعي قافلة طبية شاملة لرعاية المسنين في محافظة الإسكندرية، حيث استهدفت القافلة المسنين الذين تم نقلهم من 5 شقق سكنية كانت تعمل بشكل غير قانوني إلى دار مسنين مرخصة في حي المنتزه.

خدمات طبية ونفسية ضمن القافلة

وفي هذا السياق، أكد محمود شعبان، مدير عام الإدارة العامة لرعاية المسنين بوزارة التضامن، أن الوزارة تعمل على تقديم خدمات طبية ونفسية متكاملة للمسنين، مشيرا إلى أن القافلة ضمت أكثر من 15 متخصصا من الأطباء والاستشاريين في مجالات طب المسنين والعلاج الطبيعي والدعم النفسي.

وأشار شعبان في مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، إلى أن الوزارة لا تقتصر على نقل المسنين من أماكن غير مرخصة إلى أماكن مرخصة فحسب، بل تسعى أيضا إلى توفير الخدمات اللازمة لتحسين جودة حياتهم، موضحا أن القافلة شملت خدمات تغذية سليمة وقياس وظائف الجسم بالإضافة إلى استشاريين في العلاج النفسي.

وأوضح محمود شعبان أن هذه المبادرة لاقت استحسانا كبيرا من المسنين الذين شعروا بأن الدولة تهتم بهم وتقدم لهم الدعم والرعاية، مضيفا أن الوزارة تستكمل جهودها لتوفير الدعم المستمر للمسنين، حيث ستتبع هذه الخطوة برنامجا للدمج المجتمعي مع الأطفال والأسر لتوفير حياة اجتماعية أفضل للمسنين.

وقد أشار مدير عام الإدارة العامة لرعاية المسنين إلى أن الوزارة تدير 186 دارا للمسنين على مستوى الجمهورية، وتقدم لهم الدعم الفني والطبي والنفسي، مشددا على أهمية توفير بيئة تليق بكبار السن الذين قدموا الكثير للمجتمع وأسرهم، مؤكدا أن وزارة التضامن الاجتماعي تلتزم بدعمهم وتوفير حياة كريمة لهم.



حادث المنيا

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بالتنسيق مع مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة المنيا ، وفريق الإغاثة بالهلال الأحمر المصري بتقديم التدخلات الإغاثية والمساعدات العاجلة واتخاذ اللازم.

وتتقدم الدكتورة مايا مرسي بخالص التعازي لأسر الضحايا داعية الله أن يلهمهم الصبر ويربط على قلوبهم ، وسرعة الشفاء للمصابين، موجهة بصرف المساعدات اللازمة لأسر الضحايا، وكذلك المصابين وفق التقرير الطبي، وذلك بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية.



