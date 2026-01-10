القبض على سائق سيارة نقل ادعى طلب فرد شرطة أموال لعدم تحرير مخالفة

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشادة كلامية بين أحد سائقى سيارات النقل الثقيل وفرد شرطة بإحدى الطرق بالقليوبية وإدعائه بقيام الأخير لمحاولة سحب لوحات السيارة وإتلافها لرفضه منحه مبالغ مالية دون وجه حق.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 1/ الجارى أثناء تواجد فرد الشرطة "الظاهر بمقطع الفيديو" ضمن قوة أمنية لملاحظة الحالة المرورية بالطريق الدائرى بنطاق مركز شرطة قليوب بالقليوبية تلاحظ للقوة توقف بعض سيارات النقل قبل مكان تواجدها بمسافة (150 متر) خشية تعرضهم للمسائلة القانونية لقيامهم بالسير وقت الحظر بالمخالفة للقانون ، فتوجه إليهم فرد الشرطة المشار إليه لإصطحابهم لمقر القوة لإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم ، فرفض قائد السيارة "الظاهرة بمقطع الفيديو" تسليمه تراخيص السيارة ، فقام فرد الشرطة بتحرير مخالفة له دون تجاوز من جانبه ، وإصطحب باقى السائقين المخالفين لإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص" وقائدها وقت إرتكاب الواقعة (مقيم بدائرة مركز شرطة أبو تيج بأسيوط).

وبمواجهته أيد ما سبق وقرر بعدم طلب فرد الشرطة ثمة مبالغ مالية منه ، وأضاف بأن القائم على تصوير ونشر مقطع الفيديو المشار إليه على مواقع التواصل الإجتماعى (تباع على سيارة نقل أخرى - مقيم بدائرة مركز شرطة بنها بالقليوبية) "أمكن ضبطه" وبمواجهته أيد ما سبق، وعلل إدعائه الكاذب لمحاولة غل يد الأجهزة الأمنية عن إتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدى السيارات المخالفة.

تم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها والقائم على نشر المقطع المشار إليه لإدعائه الكاذب.





