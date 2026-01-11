يعشق الكثيرون طبق السلطة الذي يقدم علي السفرة كصنف جانبي ولذلك نقدم إليك طريقة عمل سلطة الفتوش الأصلية

وهي سلطة شامية خفيفةولها نكهة خاصة



مكونات سلطة الفتوش



خس مقطع

خيار مقطع

طماطم مكعبات

فجل شرائح

بصل أخضر مفروم

بقدونس مفروم

نعناع أخضر مفروم

خبز عربي محمص أو مقلي ومكسر

سماق

ملح حسب الرغبة

للدريسنج:

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون

ملعقة صغيرة دبس رمان

فص ثوم مفروم (اختياري)

رشة فلفل أسود



طريقة التحضير:



في طبق كبير، اخلطي الخس مع الخيار والطماطم والفجل والبصل الأخضر.

أضيفي البقدونس والنعناع وقلّبي برفق.

في بولة صغيرة، اخلطي زيت الزيتون مع الليمون ودبس الرمان والثوم والملح والفلفل.

اسكبي الدريسنج على السلطة وقلّبي جيدًا.

قبل التقديم مباشرة، أضيفي الخبز المحمص ورشة سماق.

نصيحة:

الخبز يضاف آخر حاجة عشان يفضل مقرمش.

يمكن اضافة جرجير أو ملفوف أبيض حسب الرغبة.

