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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

سهلة جدا .. طريقة عمل سلطة الفتوش

الفتوش
الفتوش
ريهام قدري

تعد وصفة سلطة الفتوش من الأطباق  الجانبية المثالية لوجبة مميزة علي السفرة.

يعتبر الفتوش من الأطباق الرئيسية في الشرق الأوسط، وهو طازج ولذيذ، ويحتوي على خضروات موسمية مثل الطماطم والخيار والفجل والخس، بالإضافة إلى جرعة كبيرة من البقدونس والنعناع. ولكن على الرغم من مذاق الطماطم اللذيذ في أغسطس، فإن المكون الرئيسي في الفتوش ليس الخضار. إنه الخبز.

خبز  المقرمش يضفي قرمشة على هذه السلطة، مما يجعلها لا تقاوم لأي شخص تقريبًا. 

طريقة عمل سلطة الفتوش

 الخبز الشامي   قد يكون  في سلطة الفتوش محمصًا أو مقليًا أو بائتًا. او يمكن خبزه في الفرن لتحصل علي القوام المقرمش.

سخني الفرن على درجة حرارة 425 درجة فهرنهايت، وقومي بتغطية صينية الخبز بورق الزبدة.

قومي بتمزيق خبز  إلى قطع بحجم 1 بوصة، وتبليه بزيت الزيتون والملح. افردي الخبز في طبقة واحدة على الصينية، واخبزيه لمدة تتراوح بين 13 إلى 20 دقيقة، أو حتى يصبح مقرمشًا وبنيًا ذهبيًا. قلبي خبز البيتا في منتصف وقت الخبز حتى يصبح مقرمشًا بالتساوي.

في هذه الأثناء، قومي بتحضير الصلصة.  في وعاء متوسط ​​الحجم، اخفقي معًا زيت الزيتون وعصير الليمون ودبس الرمان والعسل والسماق والثوم والملح.

أخيرًا، قومي بتجهيز السلطة.  ضعي الخضروات في وعاء كبير مع نصف رقائق الخبز العربي ونصف الأعشاب الطازجة. قلبيها مع نصف الصلصة وتبليها حسب الرغبة، وأضيفي المزيد من الصلصة حسب الرغبة.

غطي الطبق برقائق الخبز المتبقية والبقدونس والنعناع، ​​ثم رشي عليه السماق واستمتعي بالطبق!

سلطة سلطة الفتوش فتوش الفتوش طريقة الفتوش

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