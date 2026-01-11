الوادي الجديد تبدأ سحب المنازل الريفية من غير المقيمين في قرية جناح الجديدة

بدأت محافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، تطبيق إجراءات سحب المنازل الريفية من غير المقيمين داخل قرية جناح الجديدة التابعة للوحدة المحلية لمركز الخارجة، في خطوة تستهدف إعادة توجيه الدعم الحكومي إلى المستحقين المقيمين إقامة دائمة، وفق ما أعلنته رئاسة المركز.

لجنة للمرور الميداني على منازل قرية جناح الجديدة

وقال المهندس جهاد المتولي، رئيس مركز الخارجة، إن الوحدة المحلية شكلت لجنة للمرور الميداني على منازل قرية جناح الجديدة الواقعة جنوب المركز، وتم تكليفها بحصر الوحدات التي لا يقيم بها منتفعوها، واتخاذ إجراءات سحب المنازل وفق الضوابط المنظمة لذلك، بما يضمن الانضباط في الاستفادة من الدعم.

وأوضح رئيس المركز أن الهدف من الإجراءات الجارية هو إعادة طرح الوحدات مرة أخرى وتسليمها للمستحقين المقيمين إقامة دائمة داخل قرية جناح، بما يحقق الاستفادة الفعلية من المشروع، ويمنع بقاء وحدات مغلقة أو غير مستغلة، خاصة مع ارتفاع احتياجات الإسكان في المناطق الجديدة.

وأكد المتولي أن المحافظة تتحرك لضمان انعكاس الدعم الحكومي على حياة المواطنين المستحقين على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن وجود منتفعين من غير المقيمين يحرم المقيمين من فرص الاستقرار والسكن، ويُضعف الهدف الأساسي من إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة التي تعتمد على الاستقرار الفعلي داخل القرى.

وأوضح أن الأعمال الجارية تشمل المرور على المنازل، وتدقيق موقف الإقامة للمنتفعين داخل قرية جناح، مع توثيق النتائج ضمن محاضر وإجراءات رسمية، وصولًا إلى استرداد الوحدات التي ثبت عدم الإقامة بها، استعدادًا لإعادة تخصيصها بما يتوافق مع شروط الاستحقاق والإقامة.

وتأتي إجراءات سحب المنازل في قرية جناح ضمن سياق أوسع لمشروعات الإسكان الريفي التي شهدتها محافظة الوادي الجديد خلال السنوات الماضية، حيث تضم قرية جناح الجديدة 100 منزل ريفي، وقد ارتبط المشروع بخطة دعم سكان القرية القديمة بعد تأثرها بزحف الكثبان الرملية، مما دفع إلى تبني نموذج الإسكان الريفي كحل للاستقرار وإعادة التوطين.