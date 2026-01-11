قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بورسعيد تسجل إنجازا طبيا عالميا بتقنية مصرية مبتكرة لعلاج مرض نادر دون جراحة..تفاصيل
وزير التعليم: نسعى للوصول إلى 500 مدرسة يابانية خلال 5 سنوات
بدء اختبارات المتقدمين للعمل بمشروع الضبعة براتب يصل إلى 35 الف جنيه
صخور من فجر الزمن تكشف لغز نشأة القمر | إيه الحكاية
تصاعد التوترات يرفع أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار 21 الآن
المهن فى الإسلام.. انطلاق المؤتمر التحضيري للإعلان عن مؤتمر الأوقاف الـ36
إسرائيل ترفع التأهب القصوى تحسباً لتدخل أمريكي محتمل في إيران
60 شحنة بـ2.7 مليار دولار.. مصر تضمن إمدادات الغاز المحلية بتجديد العقود مع شركات عالمية
محمد صلاح يرفع سقف الطموحات: لسنا المرشح الأول لكننا لا نقل عن أي منتخب
تأجيل محاكمة شاكر محظور في اتهامه بنشر فيديوهات خادشة للحياء
رئيس الوزراء يفتتح مجمع مصانع "إيليت سولار" لتكنولوجيا الطاقة الشمسية بالمنطقة الصناعية بالسخنة باستثمارات 116 مليون دولار
رجل أمن فنزويلي: الأمريكيون استخدموا سلاحا غامضا لم أر مثله ليلة القبض على مادورو
محافظات

الوادي الجديد تبدأ سحب المنازل الريفية من غير المقيمين في قرية جناح الجديدة

جانب من اللجنه
جانب من اللجنه
منصور ابوالعلمين

بدأت محافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، تطبيق إجراءات سحب المنازل الريفية من غير المقيمين داخل قرية جناح الجديدة التابعة للوحدة المحلية لمركز الخارجة، في خطوة تستهدف إعادة توجيه الدعم الحكومي إلى المستحقين المقيمين إقامة دائمة، وفق ما أعلنته رئاسة المركز.

لجنة للمرور الميداني على منازل قرية جناح الجديدة

وقال المهندس جهاد المتولي، رئيس مركز الخارجة، إن الوحدة المحلية شكلت لجنة للمرور الميداني على منازل قرية جناح الجديدة الواقعة جنوب المركز، وتم تكليفها بحصر الوحدات التي لا يقيم بها منتفعوها، واتخاذ إجراءات سحب المنازل وفق الضوابط المنظمة لذلك، بما يضمن الانضباط في الاستفادة من الدعم.

وأوضح رئيس المركز أن الهدف من الإجراءات الجارية هو إعادة طرح الوحدات مرة أخرى وتسليمها للمستحقين المقيمين إقامة دائمة داخل قرية جناح، بما يحقق الاستفادة الفعلية من المشروع، ويمنع بقاء وحدات مغلقة أو غير مستغلة، خاصة مع ارتفاع احتياجات الإسكان في المناطق الجديدة.

وأكد المتولي أن المحافظة تتحرك لضمان انعكاس الدعم الحكومي على حياة المواطنين المستحقين على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن وجود منتفعين من غير المقيمين يحرم المقيمين من فرص الاستقرار والسكن، ويُضعف الهدف الأساسي من إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة التي تعتمد على الاستقرار الفعلي داخل القرى.

وأوضح أن الأعمال الجارية تشمل المرور على المنازل، وتدقيق موقف الإقامة للمنتفعين داخل قرية جناح، مع توثيق النتائج ضمن محاضر وإجراءات رسمية، وصولًا إلى استرداد الوحدات التي ثبت عدم الإقامة بها، استعدادًا لإعادة تخصيصها بما يتوافق مع شروط الاستحقاق والإقامة.

وتأتي إجراءات سحب المنازل في قرية جناح ضمن سياق أوسع لمشروعات الإسكان الريفي التي شهدتها محافظة الوادي الجديد خلال السنوات الماضية، حيث تضم قرية جناح الجديدة 100 منزل ريفي، وقد ارتبط المشروع بخطة دعم سكان القرية القديمة بعد تأثرها بزحف الكثبان الرملية، مما دفع إلى تبني نموذج الإسكان الريفي كحل للاستقرار وإعادة التوطين.

الوادي الجديد

