الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظة الوادي الجديد تستقبل أول أفواج برنامج «اعرف بلدك» للشباب

جانب من الفوج
جانب من الفوج
منصور ابوالعلمين

استقبلت محافظة الوادي الجديد أول أفواج برنامج «اعرف بلدك» للشباب للموسم الحالي، والذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، ممثلة في إدارة التنمية الشبابية، بمشاركة 50 شابًا وفتاة، وذلك خلال الفترة من 11 إلى 15 يناير 2026.

وقال محمد فكري يونس، مدير مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، اليوم الأحد، إن برنامج «اعرف بلدك» يهدف إلى إتاحة الفرصة أمام الشباب للتعرف على المقومات السياحية والأثرية بمحافظة الوادي الجديد، من خلال زيارة مدن الفرافرة، والداخلة، والخارجة، بما يسهم في تنمية روح الولاء والانتماء الوطني، وتعزيز الوعي بتاريخ الوطن، إلى جانب تشجيع السياحة الداخلية بالمحافظات الحدودية.

وأوضح فكري أن برنامج الفوج الأول يتضمن زيارة عدد من الأماكن السياحية والأثرية بمدينة الفرافرة، شملت مشروع المليون ونصف المليون فدان، ومتحف بدر، على أن يُستكمل البرنامج بمدينة الداخلة من خلال تنفيذ زيارات للمناطق السياحية والأثرية بها. كما يشمل البرنامج، يوم الثلاثاء الموافق 13 يناير 2026، زيارة المناطق الأثرية بمدينة بلاط، ثم التوجه إلى مدينة الخارجة لزيارة أبرز معالمها الأثرية والسياحية.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد سياحه

