إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظات

معهد الدراسات الأفروآسيوية بجامعة قناة السويس يفتح باب القيد والقبول للعام الجامعي الحالي

رئيس جامعة قناة السويس
رئيس جامعة قناة السويس
الإسماعيلية انجي هيبة

أعلن معهد الدراسات الأفروآسيوية للدراسات العليا بجامعة قناة السويس، بإشراف الدكتورة سحر حساني عميدة المعهد، عن فتح باب القيد والقبول بمختلف البرامج الدراسية «دبلوم، ماجستير، دكتوراه» للعام الجامعي الحالي، وذلك خلال الفترة من السابع عشر من يناير وحتى التاسع عشر من فبراير المقبل، حيث يستقبل المعهد الباحثين الراغبين في الالتحاق ببرامج علمية متخصصة يشرف عليها نخبة من الأساتذة، في بيئة أكاديمية تركز على البحث والتحليل والدراسة المتعمقة لقضايا القارتين الأفريقية والآسيوية.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وتتنوع المسارات الدراسية التي يطرحها المعهد لتشمل برامج اللغة العربية وآدابها للناطقين بها ولغير الناطقين بها، من خلال شعب الأدب العربي واللغة العربية والدراسات الإسلامية، إلى جانب برنامج الفرانكفونية الذي يضم شعبتي الأدب المقارن واللغويات التطبيقية، كما يضم المعهد قسم الدراسات والبحوث الجغرافية بشعبتي السكان والبيئة الجغرافية والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى الدراسات والبحوث النفسية والاجتماعية التي تشمل تخصصات علم النفس وعلم الاجتماع والتاريخ، فضلاً عن قسم المكتبات والمعلومات والإعلام بشعبتيه المتميزتين، بما يتيح للدارسين فرصًا واسعة للاختيار وفق ميولهم العلمية واهتماماتهم البحثية.
وفيما يتعلق بإجراءات ومتطلبات الالتحاق.

أوضح المعهد أن القيد يبدأ باستمارة التسجيل الإلكتروني التي يتم استخراجها من مركز تطوير التعليم الجامعي فور فتح باب التسجيل، إلى جانب صورة البطاقة الشخصية وأصل شهادة الميلاد وأصل الموقف من التجنيد للذكور، مع تقديم أصل شهادة الليسانس أو البكالوريوس وأصل بيان تقديرات الأربع سنوات. ويشترط للمتقدمين لدرجة الماجستير تقديم شهادة الدبلوم في حال الحصول على تقدير مقبول في المرحلة الجامعية الأولى، بينما يتطلب التقدم لدرجة الدكتوراه تقديم شهادة الماجستير، مع ضرورة إجراء معادلة الشهادة من المجلس الأعلى للجامعات لخريجي الجامعات والمعاهد العليا والجامعات الخاصة وخريجي جامعة الأزهر، كما يقبل المعهد الحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس من الكليات العسكرية والشرطية بعد إجراء المعادلة ذاتها.

وتتضمن المستندات المطلوبة كذلك عدد ست صور شخصية، وموافقة جهة العمل للباحثين العاملين، وسداد الرسوم الدراسية المقررة، على أن تُقدَّم جميع الأوراق في ملف كبسولة ودوسيه متعدد الحافظات بواقع ثلاث نسخ، مع إرفاق الأصول وصور ضوئية منها، في إطار حرص المعهد على تنظيم إجراءات القيد وتيسيرها للباحثين.

ويؤكد معهد الدراسات الأفروآسيوية بجامعة قناة السويس من خلال هذه البرامج النوعية التزامه بإعداد كوادر بحثية قادرة على فهم وتحليل القضايا المعاصرة في أفريقيا وآسيا وفق أحدث المعايير الأكاديمية وبنظام الساعات المعتمدة، بما يعزز مكانة الجامعة في مجال الدراسات الإنسانية والاجتماعية واللغوية، ويدعم توجه الدولة نحو التوسع في الدراسات التخصصية وترسيخ دور البحث العلمي في خدمة المجتمع والتنمية.

•• تابعونا على موقع جامعة قناة السويس عبر الرابط التالي:
https://suez.edu.eg/ar/

الإسماعيلية قناة السويس جامعة قناة السويس

المزيد

