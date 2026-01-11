قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

نائب المحافظ يشهد توقيع بروتوكول تعاون مع شركة المياه لخدمة أهالي الفشن

شهد السيد "بلال حبش" نائب محافظ بني سويف،مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي  ومؤسسة مصر الخير ، في مجال إحلال وتجديد شبكات المياه بدائرة مجلس قروي الفنت التابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن ، وذلك بتمويل أحد البنوك.

شهدت مراسم توقيع البروتوكول الذي تم توقيعه بإحدى قاعات المناسبات بمدينة بني سويف ،  حضور كل من:  مدحت صلاح رئيس مركز ومدينة الفشن ،  محمد بكري رئيس مدينة بني سويف، الدكتور محمد رفاعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير ، المهندسة دينا عمر ،رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، عفاف الجوهري رئيس قطاع الصحة بمؤسسة مصر الخير،الدكتور هاني جميعة ،وكيل وزارة الصحة،الدكتورة هبة الجلالي ،وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، الأستاذ أحمد حلمي مدير مكتب المؤسسة بمحافظة بني سويف.

وأشاد نائب محافظ بني سويف ، بالدور الكبير الذي تقوم به مؤسسة مصر الخير في العديد من المشروعات والمجالات داخل المحافظة ، مؤكداً أن المؤسسة تبادر دائماً بتقديم الخدمات المختلفة للمستحقين سواء في مجالات الصحة أو التعليم أو الإغاثة أو مناحي الحياة وغيرها من المجالات.

من ناحيتها أوضحت رئيس شركة مياه الشرب بمحافظة بني سويف ، في كلمتها ، إن توقيع بروتوكول التعاون مع مؤسسة مصر الخير استمرار لمشروعاتها وبرامجها داخل المحافظة وهي من المؤسسات الشريكة التي نفتخر بالعمل معها حيث بدأت بوادر هذا التعاون منذ عام 2008 واستمر حتى الآن ، في مشروعات مختلفة لتوصيل مياه الشرب النقية للمستحقين.

فيما أكد الرئيس التنفيذي لمصر الخير ، أن المؤسسة تجعل دائما شعارها الأساسي " تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية" وتنطلق منه في مختلف المجالات والخدمات التي تقدمها للوصول إلى المستحقين ، معرباً عن سعادته البالغة بوجوده في محافظة بني سويف للمساهمة في توصيل مياه الشرب النقية للمستحقين من خلال نموذج التعاون بين المؤسسة والمحافظة.

وقالت عفاف الجوهري ، رئيس قطاع الصحة بالمؤسسة، إن بروتوكول التعاون مع شركة مياه الشرب  بمحافظة بني سويف يشمل إحلال وتجديد شبكات المياه المتهالكة بقرية الفنت الشرقية وضواحيها بطول 5كم  لخدمة أكثر من  47 ألف نسمة بمركز الفشن ، مشيرة إلى  نجاح المؤسسة  في الوصول إلى 5.6 مليون مستحق من الشريحة الأكثر استحقاقا في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية ، حيث استطاعت المؤسسة أن تصل لهم في أكثر من 100 قرية ونجع على مستوى  22 محافظة ، لتوفير مياه الشرب النقية .

