أسامة عرابي: عندنا لاعيبة كبار يقدروا يحققوا اللقب الأفريقي الثامن

هنأ الكابتن أسامة عرابي، نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، بفوز المنتخب الوطني على منتخب ساحل العاج، والتأهل لنصف نهائي بطولة أمم أفريقيا والمقامة في المغرب 2026.



وقال الكابتن أسامة عرابي، نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، إن :"عندنا لاعيبة كبار لا تقل عن أي منتخب في الثلاثة الكبار، المتواجدين في نصف النهائي، والتوفيق لو معانا نقدر نحقق اللقب الأفريقي الثامن".

وأضاف الكابتن أسامة عرابي : "حسام حسن عرف ازاي يخرج بمكسب من الماتش وده المطلوب".