شاحنة تقتحم مظاهرة ضد إيران في لوس أنجلوس وتخلف إصابات
طرق إستخراج قيد عائلى 2026
هتشتريها بكام بكرة؟.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين
عبادات ليلة الإسراء والمعراج 2026 وموعدها الصحيح.. لا تفوت ثوابها
قلق في الأهلي بسبب إمام عاشور
عضو اتحاد الكرة: إحنا مصر ومش سامعين لأي حد سلبي.. وهدفنا الرجوع بكأس أفريقيا
دعاء الفجر 23 شهر رجب.. كلمات مستحبة تفتح لك أبواب الفرج
ترامب يشعل سباق القطب الشمالي.. حديث عن الاستحواذ على جرينلاند يثير قلق أوروبا والناتو
ترامب يلوح بخيارات غير مسبوقة ضد إيران.. ضربات محتملة والكونجرس يحذر
موعد مباراة الأهلي أمام الطلائع فى كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة
الأهالي ضربوه.. قائد سيارة يدهس شخصين بالجيزة
أعلى سعر دولار اليوم 12-1-2026
أسامة عرابي: عندنا لاعيبة كبار يقدروا يحققوا اللقب الأفريقي الثامن

عادل نصار

هنأ الكابتن أسامة عرابي، نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، بفوز المنتخب الوطني على منتخب ساحل العاج، والتأهل لنصف نهائي بطولة أمم أفريقيا والمقامة في المغرب 2026.
 

وقال الكابتن أسامة عرابي، نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، إن :"عندنا لاعيبة كبار لا تقل عن أي منتخب في الثلاثة الكبار، المتواجدين في نصف النهائي، والتوفيق لو معانا نقدر نحقق اللقب الأفريقي الثامن".

وأضاف الكابتن أسامة عرابي : "حسام حسن عرف ازاي يخرج بمكسب من الماتش وده المطلوب".

غزيرة ورعدية.. خريطة سقوط الأمطار على المحافظات غدًا

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية غزيرة في هذه المناطق

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية غزيرة في هذه المناطق

تراجع ملحوظ في سعر الذهب بعد قفزة جنونية.. وعيار 21 الآن مفاجأة

خلال الساعات المقبلة.. خريطة سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية والمناطق الأكثر تأثرا

أنا آسف.. بيومي فؤاد يوجه رسالة مؤثرة لـ محمد سلام

حمدي فتحي يثير الجدل بعد تريند صلاح وحسام حسن

محترفان وربع .. حمدي فتحي يثير الجدل بعد تريند صلاح وحسام حسن

زيادة المعاشات 2026 .. موعد التطبيق والنسبة

التوقيع خلال ساعات.. أحمد شوبير يزف نبأ سارًا لجماهير الإسماعيلي

سلامة داود ومحافظ الفيوم يضعان حجر أساس فرع جامعة الأزهر بالفيوم

أسامة الجندي يحدد الدروس المستفادة من الإسراء والمعراج

الإمام الأكبر يعزي رئيس قطاع المعاهد الأزهرية في وفاة والدته

رئيس مياه الشرقية يكلف الإدارات بتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين

أنا آسف.. بيومي فؤاد يوجه رسالة مؤثرة لـ محمد سلام

السبب وراء ظاهرة الديجافو

اتكرر قبل كدا.. خبيرة توضح التفسير العلمي لظاهرة الديجافو وتحسم الجدل حول أسبابها

أنغام تطرح أحدث أغانيها "الحب حالة"

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

د. عادل القليعي يكتب: ومن مقاصد الشريعة.. الضوابط الأخلاقية

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

