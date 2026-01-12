قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عضو اتحاد الكرة: إحنا مصر ومش سامعين لأي حد سلبي.. وهدفنا الرجوع بكأس أفريقيا
دعاء الفجر 23 شهر رجب.. كلمات مستحبة تفتح لك أبواب الفرج
ترامب يشعل سباق القطب الشمالي.. حديث عن الاستحواذ على جرينلاند يثير قلق أوروبا والناتو
ترامب يلوح بخيارات غير مسبوقة ضد إيران.. ضربات محتملة والكونجرس يحذر
موعد مباراة الأهلي أمام الطلائع فى كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة
الأهالي ضربوه.. قائد سيارة يدهس شخصين بالجيزة
أعلى سعر دولار اليوم 12-1-2026
مرض شائع يرتبط بارتفاع خطر الوفاة القلبية المفاجئة
وزير الدفاع البريطاني ينجو من خطر قصف صاروخي روسي خلال رحلته إلى كييف
دعاء ليلة 23 من رجب.. 10 كلمات تغير قدرك لأجمله وتحقق أمنياتك
ألمانيا تحذر من التهديدات في القطب الشمالي.. وتدعو ترامب لمواجهة روسيا والصين
نسرين طافش تستعرض أناقتها في باريس.. صور

هاجر هانئ

شاركت الفنانة نسرين طافش متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها في باريس.

تفاصيل إطلالة نسرين طافش في باريس

ظهرت نسرين طافش في شوارع باريس بإطلالة راقية، حيث ارتدت بنطلون باللون الأسود مع بلوفر باللون الرمادي المزين ببعض النقوشات ذات اللون الأسود.

انتعلت نسرين طافش بوت طويل من دار الأزياء العالمية شانيل ونسقت معها حقيبة يد باللون البني الفاتح، وتزينت ببعض المجوهرات الراقية التي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت نسرين طافش على خصلات شعرها البني المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا متناسق مع لون بشرتها مما كشف عن جمالها.

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: ومن مقاصد الشريعة.. الضوابط الأخلاقية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

