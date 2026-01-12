نسرين طافش تستعرض أناقتها في باريس.. صور

شاركت الفنانة نسرين طافش متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها في باريس.

تفاصيل إطلالة نسرين طافش في باريس

ظهرت نسرين طافش في شوارع باريس بإطلالة راقية، حيث ارتدت بنطلون باللون الأسود مع بلوفر باللون الرمادي المزين ببعض النقوشات ذات اللون الأسود.

انتعلت نسرين طافش بوت طويل من دار الأزياء العالمية شانيل ونسقت معها حقيبة يد باللون البني الفاتح، وتزينت ببعض المجوهرات الراقية التي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت نسرين طافش على خصلات شعرها البني المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا متناسق مع لون بشرتها مما كشف عن جمالها.