قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصحة: القوافل العلاجية خدمت 1.5 مليون مواطن بالمحافظات في 2025
بيزعل مننا الجيران .. صبي الخردة خلص على أخوه بخطة خبيثة في البحيرة
السيطرة على حريق هائل داخل حديقة الإدارة الزراعية بالمحلة دون إصابات.. صور
سؤال في النواب حول الأخطاء بامتحان اللغة العربية للصف الأول الثانوي
ترامب: ندرس الخيارات العسكرية لضرب إيران
ترامب يهدد بمنع “إكسون موبيل” من الاستثمار في فنزويلا
ترامب يعلن نفسه حاكما مؤقتا لـ فنزويلا بعد اختطاف رئيسها
رابط وشروط التقديم في المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد والأوراق المطلوبة
باستثمارات 600 مليون دولار..تفاصيل محطة الطاقة الشمسية التي يفتتحها رئيس الوزراء
مطالب برلمانية لضبط الأسواق وحماية المواطن من جشع الاحتكار فى شهر رمضان
قافلة "زاد العزة" الـ 114 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة
رئيس الوزراء يصل مطار الأقصر لافتتاح محطة اوبيليسك بنجع حمادي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

تحذير.. لا تتجاهلوا الألياف البيضاء في البرتقال واليوسفي

الالياف بالبرتقال
الالياف بالبرتقال
ريهام قدري

يعد البرتقال واليوسفي من الفواكه المفيدة للجسم بفصل الشتاء لاحتوائها علي الألياف.


أكدت د. سماح نوح رئيس قسم الإرشاد البيطري علي صفحتها الشخصية بالفبسبوك  أن الألياف البيضاء على فصوص البرتقال واليوسفي ليست مجرد "خيطان بلا فائدة"، بل هي غنية بـمادة البكتين التي لها فوائد كبيرة للجسم.


وقالت د. نوح إن هذه الألياف تساهم في:
تحسين صحة الجهاز الهضمي من خلال تعزيز حركة الأمعاء وتقليل الإمساك، بالإضافة إلى تغذية البكتيريا النافعة التي تحمي القولون.
خفض مستويات الكوليسترول عبر ارتباط البكتين بالدهون وإخراجها من الجسم.


تنظيم سكر الدم عن طريق التحكم في امتصاصه تدريجيًا.
تعزيز صحة القلب بشكل طبيعي.


وحذرت د. نوح من إزالة هذه الألياف أثناء تناول الفواكه، مؤكدة أنها جزء مهم للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي والقلب.

الألياف البيضاء فصوص البرتقال اليوسفي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيومى فؤاد ومحمد سلام

أنا آسف.. بيومي فؤاد يوجه رسالة مؤثرة لـ محمد سلام

الدواجن

هتشتريها بكام بكرة؟.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

مصطفى مدبولي رئيس الحكومة

مصير حكومة مدبولي بعد تشكيل برلمان 2026

الاهلي

الأهلي يقرر رحيل نجم الفريق في يناير الجاري

شروط وخطوات إضافة المواليد على بطاقات التموين مع بداية 2026

شروط وخطوات إضافة المواليد على بطاقات التموين مع بداية 2026

إمام عاشور

قلق في الأهلي بسبب إمام عاشور

الارصاد

أمطار رعدية وحبات بَرد واضطراب الملاحة.. الأرصاد تُحذر من تقلبات طقس الإثنين

توثيق زواج المصري بأجنبية

10 إجراءات.. كيفية توثيق زواج المصري بأجنبية والعكس

ترشيحاتنا

ليفربول

ليفربول يستضيف بارنسلي في دور الـ64 بكأس الاتحاد الإنجليزي

معتمد جمال

نجم الزمالك السابق: يجب مساندة معتمد جمال.. والفريق يحتاج إلى هذا الأمر

سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا ضيفا ثقيلا على غزل المحلة بكأس عاصمة مصر

بالصور

وفاة و26 مصابا.. ارتفاع أعداد ضحايا انقلاب أتوبيس عمال العاشر من رمضان

انقلاب اتوبيس
انقلاب اتوبيس
انقلاب اتوبيس

الأعراض متشابهة والعدوى أسرع.. حقيقة الفيروسات المنتشرة

الانفلونزا الموسمية
الانفلونزا الموسمية
الانفلونزا الموسمية

فيديو

نانسي صلاح والسحر

معمولي بوقوع شعري.. نانسي صلاح تكشف عن تعرضها للسحر ومحاربتها في الوسط الفني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: ومن مقاصد الشريعة.. الضوابط الأخلاقية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

المزيد