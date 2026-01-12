تحذير.. لا تتجاهلوا الألياف البيضاء في البرتقال واليوسفي

يعد البرتقال واليوسفي من الفواكه المفيدة للجسم بفصل الشتاء لاحتوائها علي الألياف.



أكدت د. سماح نوح رئيس قسم الإرشاد البيطري علي صفحتها الشخصية بالفبسبوك أن الألياف البيضاء على فصوص البرتقال واليوسفي ليست مجرد "خيطان بلا فائدة"، بل هي غنية بـمادة البكتين التي لها فوائد كبيرة للجسم.



وقالت د. نوح إن هذه الألياف تساهم في:

تحسين صحة الجهاز الهضمي من خلال تعزيز حركة الأمعاء وتقليل الإمساك، بالإضافة إلى تغذية البكتيريا النافعة التي تحمي القولون.

خفض مستويات الكوليسترول عبر ارتباط البكتين بالدهون وإخراجها من الجسم.



تنظيم سكر الدم عن طريق التحكم في امتصاصه تدريجيًا.

تعزيز صحة القلب بشكل طبيعي.



وحذرت د. نوح من إزالة هذه الألياف أثناء تناول الفواكه، مؤكدة أنها جزء مهم للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي والقلب.