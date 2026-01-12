سقوط شخص يدير شبكتى بث تليفزيونى في 3 محافظات

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالمنوفية لقيامه بإنشاء وإدارة شبكتين للبث التلفزيونى والإنترنت "بدون ترخيص" بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة شبكتين للبث التلفزيونى والإنترنت ، والتى تقوم بإستقبال العديد من القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة وإعادة بثها بشفرة خاصة بنطاق عدة مناطق بمحافظات ( المنوفية – الغربية – القليوبية ) ، بدون تصريح من الجهات المختصة بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية .



عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه بدائرة قسم شرطة سرس الليان بالمنوفية ، وبحوزته (عدد من والأدوات والمستلزمات المستخدمة فى إستقبال الإشارة والمعدة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة وحدة معالجة مركزية – عدد 4 محطات لتقوية الإشارة هاتف محمول) وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

