عطية لاشين: لا يجوز تصوير الحجاج والمعتمرين داخل المسجد الحرام
أسرع مشروع| الكهرباء: افتتاح المرحلة الأولى من أوبيليسك للطاقة الشمسية
500 ميجاوات طاقة شمسية و200 ميجاوات تخزين.. مصر تفتتح مشروع «أوبيليسك»
اعتداء صباحي .. قوة للاحتلال تنصب حاجزا أمنيًا في ريف القنيطرة الجنوبي
قانون جديد يهدف لإسقاط محاكمة نتنياهو .. الائتلاف يطرح إلغاء جريمة الاحتيال
نيجيريا تقترب من تحطيم رقم تاريخي بأكثر الأهداف المسجلة في كأس الأمم
تركيا تكشف عن نظام دفاعي بحري جديد لتعطيل الصواريخ الرادارية
رئيس الوزراء يصل نجع حمادي لافتتاح محطة كهرباء اوبيليسك
أثر الإسراء والمعراج في نفس النبي وصحابته.. تعرف عليه
إجراء جديد فى منتخب مصر قبل مواجهة السنغال بـ كأس أمم إفريقيا
اهتموا بالتعليم .. ماذا ينتظر أولياء أمور مصر من أعضاء مجلس النواب 2026؟
البنك المركزي يطرح صكوكًا سيادية بـ7 مليارات جنيه .. اليوم
افتتاح مبنى الجراحة بمستشفى نمرة 6 بالإسماعيلية بعد التطوير | صور

خلال الجولة
خلال الجولة
الإسماعيلية انجي هيبة

شهد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، صباح اليوم الإثنين، افتتاح مبنى الجراحة بمستشفى الهيئة "نمرة 6" بمدينة الإسماعيلية عقب انتهاء أعمال التطوير ورفع الكفاءة، يرافقه الفريق أشرف عطوة نائب رئيس الهيئة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة، وذلك بحضور المهندس محمد غريب أبو الرجال مدير إدارة الخدمات، والدكتور صلاح مراد مدير المستشفى، والدكتور عبدالبديع فيصل رئيس قسم العمليات بالمستشفى.

يأتي ذلك ضمن خطة شاملة تستهدف رفع كفاءة أصول وخدمات هيئة قناة السويس، ومن بينها منظومة الرعاية الصحية بهدف تقديم خدمات طبية على أعلى مستوى.

شملت عملية تطوير مبنى الجراحة تحديثًا شاملًا، ويضم المبنى جناح عمليات مجهز بأحدث الأجهزة الطبية، وقسم تعقيم مركزي، ووحدة تفتيت الحصوات، وثلاث عيادات خارجية للتخصصات الجراحية، وغرفتي غيار، إلى جانب صيدليات داخلية وخارجية، وسكن خاص للأطباء.

ويتكون المبنى من أربعة طوابق وجناح عمليات يضم خمس غرف عمليات، منها أربع غرف للجراحة العامة وغرفة مخصصة لجراحات الرمد، بطاقة استيعابية إجمالية تبلغ 55 سريرًا، موزعة بين 27 غرفة فردية و28 غرفة مزدوجة.

وخلال جولته، حرص الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة على متابعة سير العمل والاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المُقدمة و تفقد أحوال المرضى والاطمئنان على حالتهم الصحية، والتأكد من مستوى رضاهم عن الخدمات الطبية المقدمة، كما قام بتقديم باقات من الورود لهم، متمنيًا لهم دوام الصحة والشفاء العاجل.

وأكد الفريق أسامة ربيع أن قناة السويس تمضي قدمًا نحو تنفيذ خطة شاملة وطموحة للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية داخل المستشفيات والمراكز الطبية التابعة للهيئة، من خلال التطوير الشامل للأقسام الطبية المختلفة وتزويدها بأحدث الأجهزة والتقنيات العلاجية الحديثة، وتنمية وصقل مهارات العنصر البشري من أطباء وأطقم تمريض وفنيين، مع الالتزام الصارم بتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة الصحية، بما يواكب التطورات الحديثة في مجال الرعاية الصحية ويضمن تقديم خدمات طبية متكاملة وعالية الكفاءة.

وأوضح رئيس الهيئة أن هذه الجهود تتكامل مع جهود الدولة والتي تستهدف بالأساس الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للعاملين بالهيئة والمواطنين بمحافظات القناة الثلاث، وذلك في إطار الدور المجتمعي الذي تضطلع به الهيئة حرصًا على دعم المنظومة الصحية وتخفيف الأعباء عن المرضى، من خلال تطوير البنية التحتية للمنشآت الطبية والارتقاء بمستوى وكفاءة الخدمات.

و استمع الفريق أسامة ربيع إلى شرح تفصيلي من الدكتور صلاح مراد مدير المستشفى عن عمليات التطوير بالمبنى وما شمله من تحديث شامل للأجهزة الطبية حيث تم تدعيم جناح العمليات بجهاز جديد للأشعة التداخلية، وتوفير جهاز ليزر متطور لجراحات الرمد، وميكروسكوب حديث لجراحات العيون، بالإضافة إلى تطوير وتحديث أجهزة التخدير.

وأشار مدير مستشفى نمرة ٦ إلى أن تطوير مبنى الجراحة ساهم في القضاء نهائيًا على قوائم الانتظار التي كانت تصل إلى ثلاثة أشهر، كما أن جميع العمليات حاليًا تتم باستخدام تقنيات الجراحة بالمنظار والجراحة العامة الحديثة، بما يضمن سرعة تقديم الخدمة وكفاءة الأداء الطبي.

وأضاف بأن أعمال التطوير لم تقتصر على الشق الطبي فقط، بل تم تطبيق اشتراطات الحماية المدنية، وتحديث أنظمة مكافحة الحريق ومخرج الطوارىء، والالتزام الكامل بإجراءات السلامة والصحة المهنية.

جدير بالإشارة، أن مشروع تطوير مبنى الجراحة تم وفقًا لضوابط الكود المصري للمنشآت الطبية والمعايير المعتمدة دوليًا، ومن المنتظر إنهاء إجراءات الحصول على اعتماد هيئة الاعتماد والرقابة الصحية في القريب العاجل.


                

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية

ضعف الدورة الدموية .. السبب الخفي وراء برودة القدمين
رفع إنارة
مشروب الكركم .. مسكن طبيعي للالتهاب وآلام المفاصل
ازالة تعدي
القط تيمبوس

مصر تخلف توقعات القط نيمبوس.. عالمة أزهرية تكشف حقيقة تنبؤات الحيوانات

نانسي صلاح والسحر

معمولي بوقوع شعري.. نانسي صلاح تكشف عن تعرضها للسحر ومحاربتها في الوسط الفني

