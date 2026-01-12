قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أخبار التوك شو: انفراجة قوية مرتقبة في أسعار السيارات.. ومفاجأة فى طقس اليوم
الحكومة : إدخال منتجات جديدة بـ مصر للألومنيوم للتصدير عالميًا
مباحثات سياسية.. مصدر فلسطيني: وفد من حماس برئاسة خليل الحية يصل إلى القاهرة
ارتفاع جديد في أسعار الذهب.. هل وصل الجرام 7000 جنيه؟
تحذير جوي .. عاصفة ترابية تضرب المحافظات | وتدهور الرؤية على الطرق
بلومبرج : ترامب يستعد للإعلان عن مجلس السلام لإدارة خطة غزة
بدء تصويت النواب لاختيار رئيس المجلس
كسر الإزاز ونط من الشباك | احتراق أتوبيس نقل عام في العمرانية .. صور
التهاب رئوي وعملية بالعمود الفقري.. تفاصيل مرض شيرين ومنير وهاني شاكر
حماس تدعو السلطة للاستجابة للحظة التاريخية لترتيب الوضع الفلسطيني الداخلي
خاص .. بيراميدز يسعى لخطف صفقة الأهلي المنتظرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أوقاف الوادي الجديد: تفعيل مكاتب تحفيظ القرآن الكريم

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

تواصل مديرية الأوقاف بمحافظة الوادي الجديد، جهودها المكثفة في تفعيل مكاتب تحفيظ القرآن الكريم، والتي تشهد إقبالًا كبيرًا ومنتظمًا من النشء والشباب بمختلف مراكز المحافظة، وذلك في إطار رؤية وزارة الأوقاف لنشر الفكر الوسطي وتنشئة الأجيال على مائدة القرآن الكريم.

وأكد الشيخ رمضان يوسف مدير عام مديرية أوقاف الوادي الجديد، في بيان له اليوم الإثنين، مواصلة مكاتب تحفيظ القرآن الكريم بمساجد المحافظة، أداء رسالتها العلمية والدعوية في تنشئة جيلٍ قرآني واعٍ، يجمع بين الحفظ والفهم، والتلاوة والتدبر، في إطار رعاية وزارة الأوقاف.

وأوضح مدير أوقاف الوادي الجديد، أن المساجد نشاطًا قرآنيًا مميزًا، تضمن معاني تربوية وإيمانية مستفادة من آيات الذكر الحكيم، إلى جانب تصحيح التلاوة وتعليم أحكام التجويد، بما يسهم في بناء شخصية متوازنة، متخلقة بأخلاق القرآن، ومتمسكة بقيمه السامية.


وأشار الشيخ رمضان يوسف، إلى أن هذه الأنشطة تأتي في إطار مبادرة "صحح مفاهيمك"، وحرص المديرية على دعم مكاتب التحفيظ، والارتقاء بالمستوى القرآني والعلمي للنشء، وربطهم بالمسجد، ليظل منارةً للعلم والتربية والإيمان.

ولفت إلى أن هذه الأنشطة تحت رعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الذي يولي اهتمامًا بالغًا ببرامج بناء الوعي، وتترجم ميدانيًا من خلال المتابعة الدقيقة والمستمرة لكافة المسئولين بمديرية أوقاف الوادي الجديد، لضمان انضباط العمل داخل المكاتب وتحقيق أقصى استفادة تعليمية وتربوية للطلاب.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد مكاتب تحفيظ القرآن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

هتشتريها بكام بكرة؟.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

شيرين عبد الوهاب

بعد أنباء مغادرة شيرين منزلها بصحبتها.. معلومات عن ياسمين شقيقة زينة

إمام عاشور

قلق في الأهلي بسبب إمام عاشور

بعد توليها رئاسة الجلسة الأولى لبرلمان 2026.. من هي عبلة الهواري؟

بعد توليها رئاسة الجلسة الأولى لبرلمان 2026.. من هي عبلة الهواري؟

أفعال محرمة في رجب

أفعال محرمة في العشر الأواخر من رجب.. احذرها خلال الـ7 أيام المقبلة

أحمد حسن

عروض مغرية للاعب الأهلي وموقف توروب منها.. تفاصيل

بسوهاج

تفاصيل مرعبة لإنهاء حياة الحاجة نفيسة على يد جارتها في سوهاج

أرشيفية

صورة تهز واشنطن.. خامنئي يواجه ترامب بتمثال محطم ويتوعده بمصير الطغاة

ترشيحاتنا

تقلبات الطقس

محافظة الجيزة تناشد المواطنين الالتزام بالإرشادات الوقائية أمام التقلبات الجوية

الاسكندرية : رفع درجة الطوارىء بشركة الصرف الصحي استعداد لسقوط الامطار

الإسكندرية: رفع درجة الطوارىء بشركة الصرف الصحي استعداد لاستقبال الأمطار

تضامن الاجتماعي بالغربية

بالصور.. تنظيم معرض ملابس لدعم 4 قرى بمركز قطور

بالصور

كيف تؤثر القهوة على صحتك؟.. فوائد علمية قد تفاجئك

كيف تؤثر القهوة على صحتك؟ فوائد علمية قد تفاجئك
كيف تؤثر القهوة على صحتك؟ فوائد علمية قد تفاجئك
كيف تؤثر القهوة على صحتك؟ فوائد علمية قد تفاجئك

أسباب مرض شيرين عبد الوهاب

لن تتخيلها .. اسباب مرض شبرين عبد الوهاب
لن تتخيلها .. اسباب مرض شبرين عبد الوهاب
لن تتخيلها .. اسباب مرض شبرين عبد الوهاب

جولدن جلوب .. أهم الجوائز واللحظات في النسخة 83 للحفل العالمي | صور

جوائز جولدن جلوب
جوائز جولدن جلوب
جوائز جولدن جلوب

هيفاء وهبي تثير الجدل بإطلالة جريئة

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

فيديو

ويل سميث وأحمد سعد

حقيقة أم ذكاء اصطناعي.. رقص ويل سميث على مكسرات أحمد سعد| فيديوجراف

القط تيمبوس

مصر تخلف توقعات القط نيمبوس.. عالمة أزهرية تكشف حقيقة تنبؤات الحيوانات

نانسي صلاح والسحر

معمولي بوقوع شعري.. نانسي صلاح تكشف عن تعرضها للسحر ومحاربتها في الوسط الفني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: ومن مقاصد الشريعة.. الضوابط الأخلاقية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

المزيد