أوراق هامة.. الشهادات والاشتراطات للعمل في دور الرعاية

كشف الدكتور علاء عبدالعاطي، مدير عام الإدارة العامة للرعاية المؤسسية والأسرية بوزارة التضامن الاجتماعي، عن تفاصيل الإجراءات والضوابط المعتمدة لمتابعة دور الرعاية والأسر البديلة، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة الكفالة وضمان سلامة الأطفال صحيًا ونفسيًا داخل المؤسسات والأسر الكافلة.

وأوضح عبدالعاطي، خلال لقائه مع شريف نور الدين وآية شعيب ببرنامج «أنا وهو وهي» المذاع على قناة صدى البلد، أن الشهادات الصحية تُعد شرطًا أساسيًا لجميع العاملين بدور الرعاية، خاصة من يتعاملون مباشرة مع الأطفال، وعلى رأسهم الطهاة والعاملون بمطابخ الدور.

وأكد مدير عام الرعاية المؤسسية أن وجود شهادة صحية حديثة تثبت خلو العامل من الأمراض أمر لا غنى عنه، مشيرًا إلى أن فرق المتابعة التابعة للوزارة تقوم بمراجعة هذه الشهادات بشكل دوري، إلى جانب فحص أماكن إعداد الطعام داخل الدور للتأكد من سلامتها.

وأشار عبدالعاطي إلى أن الشهادات النفسية لم تكن شرطًا إلزاميًا في السابق للعاملين بدور الرعاية، إلا أن الوزارة تدرس حاليًا إدراج اختبارات نفسية ضمن الاشتراطات المستقبلية، أسوة بما يتم تطبيقه على الأسر البديلة.

وأوضح أن الأسر الراغبة في كفالة طفل تخضع لاختبار نفسي يُعرف باختبار الشخصية متعدد الأوجه، وهو اختبار معتمد لقياس الاستقرار النفسي والقدرة على تربية الطفل داخل بيئة أسرية آمنة وسليمة.