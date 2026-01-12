جالكسي Z Flip 8 قد يصل دون أي ترقية في الكاميرا

تفيد تسريبات جديدة من موقع GalaxyClub الهولندي بأن هاتف Samsung Galaxy Z Flip 8 القابل للطي لن يحصل على أي ترقية ملحوظة في منظومة التصوير مقارنة بطرازي Galaxy Z Flip 7 و Galaxy Z Flip 6.

يشير التقرير إلى أن سامسونج تخطط للاحتفاظ بنفس التشكيلة تقريبًا: كاميرتان خلفيتان بدقة 50 و12 ميجابيكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 10 ميجابيكسل مخصصة لالتقاط صور السيلفي.

ويذكر التقرير أن دقة الكاميرا الأمامية 10 ميجابيكسل تعود جذورها إلى الجيل الأول من سلسلة Z Flip الذي أطلق عام 2020، ما يعني أن سامسونج تكون بذلك قد أبقت على نفس مستوى الدقة الاسمية لعدسة السيلفي في جميع أجيال الهاتف القابل للطي على مدار أكثر من ستة أعوام.

أداء الكاميرا ما زال تنافسيًا

ورغم ثبات أرقام الدقة، يلفت التقرير إلى أن Galaxy Z Flip 7 تفوّق في الاختبارات العملية لدى PhoneArena على عدد من منافسيه من الفئة نفسها، مثل Motorola Razr Ultra (2025) وRazr Plus (2025)، على الرغم من امتلاك هذه الأجهزة إعدادات كاميرا خلفية بدقة 50 + 50 ميجابيكسل.

تظهر المقارنات أن الصور الملتقطة بـ Z Flip 7 جاءت أكثر توازنًا من حيث الوضوح والتفاصيل في السيناريوهات الواقعية.

كما يشير التقرير إلى أن كاميرا السيلفي بدقة 12 ميجابيكسل في Z Flip 7 – عند استخدام الشاشة الخارجية – قدمت في بعض الحالات نتائج أوضح من كاميرا السيلفي 50 ميجابيكسل في Razr Ultra، ما يعزز فكرة أن جودة الصور لا تعتمد على عدد الميجابيكسل وحده، بل على مزيج العتاد والمعالجة البرمجية.

منافسة متوقعة مع هواتف Razr

يتساءل التقرير عما إذا كان Galaxy Z Flip 8 سيتمكن من الحفاظ على تفوقه في التصوير أمام الجيل المقبل من هواتف Motorola Razr لعام 2026، خصوصًا إذا استمرت سامسونج في الاعتماد على نفس عتاد الكاميرا تقريبًا.

ويطرح احتمال أن تستبدل الشركة أحد الحساسات الخلفية بحساس مختلف مع الإبقاء على نفس الدقة الرقمية، مع مواصلة تحسين خوارزميات معالجة الصورة للحصول على نتائج أفضل في التجربة الواقعية.

في المقابل، يرى التقرير أن غياب ترقية كبيرة في الكاميرا قد يساعد سامسونج على الإبقاء على سعر Z Flip 8 في مستوى قريب من Z Flip 7، في وقت تشير فيه تسريبات أخرى إلى احتمال ارتفاع أسعار العديد من الهواتف الرائدة المنافسة خلال 2026.

ويُلمّح التقرير إلى أن سامسونج قد تراهن في Z Flip 8 على تحسينات في مجالات أخرى مثل تقليل الوزن والسماكة، وتحديث المعالج، بدل تغيير جذري في نظام الكاميرا.