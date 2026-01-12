محافظ الغربية يهنئ المستشار هشام بدوي لانتخابه رئيساً لمجلس النواب

هنأ اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، السيد المستشار هشام بدوي، عقب انتخابه رئيساً لمجلس النواب، خلال افتتاح أعمال دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الثالث للمجلس، متوجهاً له بخالص التمنيات بالتوفيق والسداد، ومؤكداً ثقته في أن خبراته ومسيرته المهنية المضيئة ستسهم في تعزيز دور ومكانة هذه المؤسسة الوطنية العريقة وخدمة الوطن والمواطن.

تهنئة محافظ الغربية

كما هنأ محافظ الغربية الدكتور عاصم الجزار والدكتور محمد الوحش لاختيارهما وكيلين للمجلس، وتوجه محافظ الغربية بالتهنئة إلى جميع أعضاء مجلس النواب، ونواب محافظة الغربية على وجه الخصوص، بمناسبة بدء أعمال دور الانعقاد، متمنياً لهم التوفيق في أداء مهامهم التشريعية والرقابية، مؤكداً استعداد المحافظة للتعاون مع مجلس النواب في تشكيله الجديد لمواصلة العمل الجاد لما فيه صالح الوطن والمواطنين.