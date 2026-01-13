حجز مشروع ديارنا .. اعرف الموعد الجديد

حددت منصة مصر العقارية موعد حجز مشروع ديارنا يوم الاحد 18 والاثنين 19 يناير 2026.

وأكدت المنصة أن الدخول لمرحلة تخصيص وحدات المرحلة الثانية من طرح 400 ألف وحده يقتصر فقط على المواطنين الذين سددوا جدية الحجز كامله واستوفوا جميع الشروط المعلنه.

كانت منصة مصر العقارية أجلت بدء التخصيص لعدد من الوحدات السكنية من بينها مشروع ديارنا وظلال .

حجز الوحدات السكنية



أعلنت منصة مصر العقارية عن تنفيذ تحديثات تنظيمية محدودة، في إطار حرصها على تعزيز معايير الأمان والشفافية وضمان تجربة عادلة لجميع المواطنين، مع تحديد المواعيد الرسمية لتخصيص الوحدات السكنية الجديدة خلال شهر يناير 2026.



وأوضحت المنصة أن مواعيد تخصيص الوحدات جاءت على النحو التالي:

موعد حجز ديارنا



موعد حجز ظلال



كما حددت أن يكون حجز مشروع ظلال الثلاثاء 20 والأربعاء 21 يناير 2026

موعد حجز الاسماعلية



وعن الإسماعيلية فقد تم تححديد الخميس 22 يناير 2026



جنة، سكن مصر، روضة العبور، الإسكان الحر: الاثنين 26 والثلاثاء 27 يناير 2026

لم يتم حجز وحدات أخرى



وأكدت المنصة أنه لم يتم حتى الآن حجز أي وحدات سكنية، ولن يتم تخصيص أي وحدات خلال فترة تنفيذ التحديثات التنظيمية، مشددة على أن جميع الوحدات لا تزال متاحة بالكامل دون أي تأثير على بيانات المواطنين أو أولوياتهم.



ودعت المنصة المواطنين إلى الاعتماد فقط على البيانات والمعلومات الرسمية الصادرة عنها، وعدم الالتفات إلى أي مصادر غير موثوقة، وذلك حفاظًا على حقوق المتقدمين وضمان الشفافية الكاملة في إجراءات الحجز والتخصيص.