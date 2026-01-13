قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استجابةً لحالة الطقس.. سلال غذائية ومستلزمات شتوية وإغاثية من مصر لغزة..صور
في ذكراه.. قصة مرض حسين رياض بالشلل ورحيله
4 شهداء جراء انهيار مبانٍ متضررة من العدوان الإسرائيلي بغزة .. واعتقال 5 فلسطينيين شمال القدس
التعليم : 5 فبراير.. آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2026
هام للمستأجرين.. هل من يملك شقة يحق له وحدة بديلة مدعومة؟
ريال مدريد في الصدارة وناد عربي فى التوب تن.. خريطة الأندية الأكثر مبيعا للقمصان عالميا في 2025
وزيرة الدفاع الأيرلندية تزور معبر رفح وتؤكد دعم الجهود الإنسانية في غزة
الموت صقيعًا في غزة.. وفاة طفل رضيع في دير البلح وسط كارثة إنسانية متفاقمة
وصول وزيرة خارجية أيرلندا للعريش لمتابعة المساعدات المقدمة لغزة
انخفضت 1.1%.. الصادرات المصرية تسجل 4.17 مليار دولار خلال أكتوبر 2025
الكيلو بـ 68 جنيها.. أسعار الفراخ والبيض اليوم
اليوم.. ثقافة الشيوخ تناقش خطة تطوير الإعلام المصري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

حجز مشروع ديارنا .. اعرف الموعد الجديد

وحدات سكنية
وحدات سكنية
آية الجارحي

حددت منصة مصر العقارية موعد حجز مشروع ديارنا يوم الاحد 18 والاثنين 19 يناير 2026.

وأكدت المنصة أن الدخول لمرحلة تخصيص وحدات المرحلة الثانية من طرح 400 ألف وحده يقتصر فقط على المواطنين الذين سددوا جدية الحجز كامله واستوفوا جميع الشروط المعلنه.

كانت منصة مصر العقارية أجلت بدء التخصيص لعدد من الوحدات السكنية من بينها مشروع ديارنا وظلال .

حجز الوحدات السكنية 


أعلنت منصة مصر العقارية عن تنفيذ تحديثات تنظيمية محدودة، في إطار حرصها على تعزيز معايير الأمان والشفافية وضمان تجربة عادلة لجميع المواطنين، مع تحديد المواعيد الرسمية لتخصيص الوحدات السكنية الجديدة خلال شهر يناير 2026.


وأوضحت المنصة أن مواعيد تخصيص الوحدات جاءت على النحو التالي:

موعد حجز ديارنا 


حدد منصة مصر العقارية يوم الاحد 18 والاثنين 19 يناير 2026 للحجز في مشروع ديارنا 

موعد حجز ظلال


كما حددت أن يكون حجز مشروع ظلال الثلاثاء 20 والأربعاء 21 يناير 2026

موعد حجز الاسماعلية 


وعن الإسماعيلية فقد تم تححديد  الخميس 22 يناير 2026
 

 

جنة، سكن مصر، روضة العبور، الإسكان الحر: الاثنين 26 والثلاثاء 27 يناير 2026

لم يتم حجز وحدات أخرى 


وأكدت المنصة أنه لم يتم حتى الآن حجز أي وحدات سكنية، ولن يتم تخصيص أي وحدات خلال فترة تنفيذ التحديثات التنظيمية، مشددة على أن جميع الوحدات لا تزال متاحة بالكامل دون أي تأثير على بيانات المواطنين أو أولوياتهم.


ودعت المنصة المواطنين إلى الاعتماد فقط على البيانات والمعلومات الرسمية الصادرة عنها، وعدم الالتفات إلى أي مصادر غير موثوقة، وذلك حفاظًا على حقوق المتقدمين وضمان الشفافية الكاملة في إجراءات الحجز والتخصيص.

الوحدات السكنية ديارنا حجز الوحدات السكنية منصة مصر العقارية ظلال الإسماعيلية جنه سكن مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

هبوط قوي في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق.. اعرف بكام

حالة الطقس

بعد تحذيرات هيئة الأرصاد.. موعد انتهاء العاصفة الترابية

حالة الطقس

هذه المدينة تسجل "صفر".. والأرصاد تُحذر: موجة برد شديدة وأمطار رعدية غدا

شيرين

معروف مين ورا كل ده.. تعليق مفاجئ من شقيق شيرين عبد الوهاب على أزمتها الأخيرة

مشغولات ذهبية

قفزات قوية .. مفاجاة في أسعار الذهب في مصر

السنغال

بيان عاجل من الاتحاد السنغالي قبل مواجهة مصر في أمم إفريقيا

الدواجن والبيض

هتشتريها بكام؟.. تراجع سريع في أسعار الدواجن بالأسواق

مشغولات ذهبية

تراجع الآن.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026

ترشيحاتنا

عيد الغطاس المجيد

احتفالات كنسية وأجواء إيمانية.. تعرف على موعد عيد الغطاس 2026

وزيرة التنمية المحلية

وزيرة التنمية المحلية تعلن عن مسابقة لشغل 119 وظيفة قيادية في المحافظات

صلاة القداس الإلهي

الأنبا أباكير أسقف الدول الإسكندنافية يصل الإمارات ضمن جولته الرعوية بالخليج

بالصور

طريقة عمل العجة المصرية على أصولها

طريقة عمل العجه المصرية على اصولها
طريقة عمل العجه المصرية على اصولها
طريقة عمل العجه المصرية على اصولها

ندى كوسا ملكة جمال لبنان تشعل السوشيال ميديا بإطلالة جريئة

ملكة جمال لبنان 2024
ملكة جمال لبنان 2024
ملكة جمال لبنان 2024

نورهان منصور تتجول بشوارع تركيا بإطلالة شتوية

نورهان منصور تخطف الأنظار فى تركيا
نورهان منصور تخطف الأنظار فى تركيا
نورهان منصور تخطف الأنظار فى تركيا

الطقس اليوم.. تقلبات مفاجئة ونصائح ذهبية لحماية صحتك طوال اليوم

الطقس اليوم يحذر: تقلبات مفاجئة ونصائح ذهبية لحماية صحتك طوال اليوم
الطقس اليوم يحذر: تقلبات مفاجئة ونصائح ذهبية لحماية صحتك طوال اليوم
الطقس اليوم يحذر: تقلبات مفاجئة ونصائح ذهبية لحماية صحتك طوال اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

المزيد