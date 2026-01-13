اسأل دروجبا عن مصر.. خالد الغندور يوجه رسالة نارية لمدرب كوت ديفوار

وجه الإعلامي خالد الغندور، رسالة نارية لإيمرس فاييه المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار الأول لكرة القدم، بعد تصريحاته الأخيرة عن منتخب الفراعنة.

وقال الإعلامي خالد الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، رسالة إلى مدرب كوت ديفوار، تصريحاتك على منتخب مصر بعد خسارتك "عيب أوي"، ومينفعش إنك تقول كده ولازم تعرف قيمة المنتخب المصري البطل التاريخي للقارة السمراء.

وأضاف، منتخب مصر البطل التاريخي للقارة السمراء برصيد ٧ ألقاب، وأنت ليس لاعب كبير أو لك تاريخ مع منتخب كوت ديفوار، ولا أعلم تصريحاتك بناءً على إيه؟.

وواصل، لو حسام حسان أدلى بتلك التصريحات ضد أي مدير فني لمنتخب آخر، الجماهير مكنتش سكتت والمسؤولين كانوا هاجموا حسام حسن، وأين الرد على تصريحات فاييه؟.

واختتم، واضح أن الخسارة مأثرة على مدرب كوت ديفوار، لو عايز تعرف مين منتخب مصر اسأل دروجبا.