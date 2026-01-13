قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رسميا الآن.. أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء
محطة "تحيا مصر 1" بدمياط: أوناش عملاقة وتقنيات ذكية لخدمة التجارة العالمية| صور
الإسراء والمعراج.. ماذا رأى النبي فى رحاب الملأ الأعلى؟
أسود التيرانجا.. العقبة قبل الأخيرة في طريق حلم النجمة الثامنة
اسأل دروجبا عن مصر.. خالد الغندور يوجه رسالة نارية لمدرب كوت ديفوار
بسبب الاحتجاجات.. وزير الخارجية الألماني يدعو لفرض عقوبات جديدة على إيران
موعد بداية شهر رمضان 2026.. أفضل 4 عبادات تستعد بها للصيام
ممر أخضر لأوروبا بخصم 88%.. النقل تدعو المصدرين لاستغلال خط "الرورو"
أشعر بالدهشة.. أحمد سليمان يكشف حقيقة استقالته من مجلس إدارة الزمالك
أصاب 90 شخصا.. فيروس خطير يتفشى على متن سفينة سياحية أمريكية
معروف مين ورا كل ده.. تعليق مفاجئ من شقيق شيرين عبد الوهاب على أزمتها الأخيرة
رياضة

اسأل دروجبا عن مصر.. خالد الغندور يوجه رسالة نارية لمدرب كوت ديفوار

الغندور
الغندور
يارا أمين

وجه الإعلامي خالد الغندور، رسالة نارية لإيمرس فاييه المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار الأول لكرة القدم، بعد تصريحاته الأخيرة عن منتخب الفراعنة.

وقال الإعلامي خالد الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، رسالة إلى مدرب كوت ديفوار، تصريحاتك على منتخب مصر بعد خسارتك "عيب أوي"، ومينفعش إنك تقول كده ولازم تعرف قيمة المنتخب المصري البطل التاريخي للقارة السمراء.

وأضاف، منتخب مصر البطل التاريخي للقارة السمراء برصيد ٧ ألقاب، وأنت ليس لاعب كبير أو لك تاريخ مع منتخب كوت ديفوار، ولا أعلم تصريحاتك بناءً على إيه؟.

وواصل، لو حسام حسان أدلى بتلك التصريحات ضد أي مدير فني لمنتخب آخر، الجماهير مكنتش سكتت والمسؤولين كانوا هاجموا حسام حسن، وأين الرد على تصريحات فاييه؟.

واختتم، واضح أن الخسارة مأثرة على مدرب كوت ديفوار، لو عايز تعرف مين منتخب مصر اسأل دروجبا.

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعليق امتحانات نصف العام 2026 بالمدارس غدا بسبب العاصفة الترابية؟|تفاصيل

طقس الثلاثاء

طقس الثلاثاء.. مفاجأة جديدة بعد العاصفة الترابية

العاصفة الترابية

موعد نهاية العاصفة الترابية وتحسن الأجواء

طبيب مصري يدعي محمد عبد النبي قاسم

بعد 3 عقود من العمل بالخارج.. طبيب مصري يواجه جحود أبنائه وصدمته تهز القلوب

الارصاد

بعد تحذيرات هيئة الأرصاد.. متى تنتهي العاصفة الترابية

مشغولات ذهبية

دعما قويا.. صعود كبير في أسعار الذهب الآن بـ مصر

الأرصاد

استعدوا.. تقلبات جوية سريعة تضرب تلك المناطق خلال الساعات المقبلة

الرئيس السيسي

قرار جمهوري بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير

وزير الصحة

الصحة: الاعتماد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التشخيص ضار وقد يؤدي إلى فقدان الأرواح

عمرو اديب

عمرو أديب: أملي كبير أن تنكسر العقدة السنغالية وولاد النيل يعبرون إلى النهائي

وزير الصحة

عبدالغفار: الصحة العالمية أعلنت مصر أول دولة في العالم تحصل على الإشهاد الذهبي في التغلب على فيروس سي

بالصور

أشياء تفعلها بعض الأمهات في الامتحانات وتؤذي أبناءهن دون أن يشعرن .. ما هي؟

ابنك بيعيط كتير.. اكتشف أعراض المغص عند الأطفال وسر تكراره

احذر.. نصائح وإرشادات مهمة لقيادة السيارات أثناء العواصف الترابية

طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة

شيرين عبد الوهاب وياسمين رضا

هتكمل علاجها معاها.. من هي ياسمين رضا التي فتحت منزلها لـ شيرين عبد الوهاب ؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

