إزالة 15 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة بحي جنوب الغردقة

نفّذ اللواء أحمد جبر، رئيس حي جنوب الغردقة، حملة مكبرة لإزالة التعديات الواقعة على أراضي أملاك الدولة بمنطقة النجدة، وذلك في إطار تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بحق المخالفين.

وجاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة والتصدي الحاسم لكافة أشكال التعدي، ضمن أعمال الموجة 28 لإزالة التعديات، بما يسهم في فرض هيبة الدولة والحفاظ على حقوقها.

وأسفرت الحملة، التي نُفذت بالتعاون مع شرطة المرافق، عن تنفيذ 15 قرار إزالة صادر بحق عدد من المواطنين لقيامهم بالتعدي على أراضي أملاك الدولة من خلال إقامة أسوار مخالفة حول وحدات سكنية بغرض ضم مساحات مملوكة للدولة إلى ممتلكاتهم الخاصة.

وأوضح رئيس حي جنوب أن الإزالات شملت تعديات صارخة تمثلت في بناء أسوار غير قانونية، من بينها سور يحيط بإحدى الوحدات السكنية بطول وصل إلى نحو 70 مترًا، تم إنشاؤه دون سند قانوني على أرض مملوكة للدولة، حيث جرى هدم السور بالكامل واسترداد المساحة المتعدى عليها وإعادتها لولاية أملاك الدولة.

وأكد اللواء أحمد جبر أنه لا تهاون مطلقًا مع أي محاولات للتعدي على أملاك الدولة أو الاستيلاء على حق الشعب، مشددًا على استمرار الحملات اليومية لرصد المخالفات وإزالتها في مهدها، تنفيذًا لتكليفات القيادة التنفيذية بالمحافظة، وحرصًا على حماية حقوق الدولة والتصدي للبناء المخالف بكافة أشكاله.