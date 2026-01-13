قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قنوات مجانية ناقلة لمباراة مصر والسنغال بالتردد
حماس: الاحتلال يرتكب أبشع أنواع الإبادة بارتقاء الشهداء من المرض والبرد
اخماد حريق معهد خدمة اجتماعية بالإسكندرية وقرار عاجل بشأن الامتحانات
شوبير يحذر لاعبى المنتخب قبل مواجهة السنغال في نصف نهائى أفريقيا
نهاية سريعة لتجربة تشابي ألونسو مع ريال مدريد.. ماذا قدم المدرب مع الملكي وماذا قال النجوم فى ليلة وداعه؟
إجراء قرعة الدور التمهيدي لتصفيات أمم أفريقيا 2027 اليوم في الرباط
حافظوا على أرواحكم.. تحذير شديد اللهجة من الجيش السوري لتنظيم قسد
عيار 21 وصل إلى 6084.. سعر الذهب بالمصنعية الآن
غزة تواجه شتاء قاسيا.. كارثة إنسانية تقترب مع موجة جديدة من الأمطار
وزير الخارجية: مصر ماضية نحو مركز عالمي في مجال الهيدروجين الأخضر
الصحة: تقديم 1.9 مليون خدمة طبية بمستشفيات المؤسسة العلاجية خلال 2025
شكرا لكم من القلب.. وزيرة خارجية أيرلندا: موجودة هنا بصفتي إنسانة لمتابعة المساعدات المقدمة لغزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إزالة 15 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة بحي جنوب الغردقة

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

نفّذ اللواء أحمد جبر، رئيس حي جنوب الغردقة، حملة مكبرة لإزالة التعديات الواقعة على أراضي أملاك الدولة بمنطقة النجدة، وذلك في إطار تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بحق المخالفين.

وجاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة والتصدي الحاسم لكافة أشكال التعدي، ضمن أعمال الموجة 28 لإزالة التعديات، بما يسهم في فرض هيبة الدولة والحفاظ على حقوقها.

وأسفرت الحملة، التي نُفذت بالتعاون مع شرطة المرافق، عن تنفيذ 15 قرار إزالة صادر بحق عدد من المواطنين لقيامهم بالتعدي على أراضي أملاك الدولة من خلال إقامة أسوار مخالفة حول وحدات سكنية بغرض ضم مساحات مملوكة للدولة إلى ممتلكاتهم الخاصة.

وأوضح رئيس حي جنوب أن الإزالات شملت تعديات صارخة تمثلت في بناء أسوار غير قانونية، من بينها سور يحيط بإحدى الوحدات السكنية بطول وصل إلى نحو 70 مترًا، تم إنشاؤه دون سند قانوني على أرض مملوكة للدولة، حيث جرى هدم السور بالكامل واسترداد المساحة المتعدى عليها وإعادتها لولاية أملاك الدولة.

وأكد اللواء أحمد جبر أنه لا تهاون مطلقًا مع أي محاولات للتعدي على أملاك الدولة أو الاستيلاء على حق الشعب، مشددًا على استمرار الحملات اليومية لرصد المخالفات وإزالتها في مهدها، تنفيذًا لتكليفات القيادة التنفيذية بالمحافظة، وحرصًا على حماية حقوق الدولة والتصدي للبناء المخالف بكافة أشكاله.

رئيس حي جنوب الغردقة جنوب الغردقة الغردقة محافظ البحر الأحمر البحر الأحمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

هبوط قوي في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق.. اعرف بكام

حالة الطقس

بعد تحذيرات هيئة الأرصاد.. موعد انتهاء العاصفة الترابية

شيرين

معروف مين ورا كل ده.. تعليق مفاجئ من شقيق شيرين عبد الوهاب على أزمتها الأخيرة

مشغولات ذهبية

قفزات قوية .. مفاجاة في أسعار الذهب في مصر

السنغال

بيان عاجل من الاتحاد السنغالي قبل مواجهة مصر في أمم إفريقيا

الدواجن والبيض

هتشتريها بكام؟.. تراجع سريع في أسعار الدواجن بالأسواق

مشغولات ذهبية

تراجع الآن.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026

حالة الطقس اليوم

البسوا كمامة.. حالة الطقس اليوم

ترشيحاتنا

وزارة التضامن

وزيرة التضامن: استمرار إيقاف منح تراخيص "دور الأيتام" لمدة عام

الخدمات البيطرية

1.7 مليون رأس ماشية وطائر.. الزراعة: 2923 قافلة بيطرية مجانية لخدمة 2616 قرية خلال 2025

القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى ليلة الإسراء والمعراج

القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى ليلة الإسراء والمعراج

بالصور

وسط أجواء من الفرحة.. صبحي خليل يحتفل بخطوبة ابنته جيهان

العروسين ابنة صبحي خليل والمخرج ثائر الصرفي
العروسين ابنة صبحي خليل والمخرج ثائر الصرفي
العروسين ابنة صبحي خليل والمخرج ثائر الصرفي

القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى ليلة الإسراء والمعراج

القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى ليلة الإسراء والمعراج
القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى ليلة الإسراء والمعراج
القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى ليلة الإسراء والمعراج

سعر سيارة جيب رانجلر 2026 بعد خفض أسعارها

جيب رانجلر
جيب رانجلر
جيب رانجلر

طريقة عمل مكرونة كريمي بالدجاج والمشروم في طاسة واحدة

طريقة عمل مكرونة كريمي بالدجاج والمشروم في طاسة واحدة
طريقة عمل مكرونة كريمي بالدجاج والمشروم في طاسة واحدة
طريقة عمل مكرونة كريمي بالدجاج والمشروم في طاسة واحدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

المزيد