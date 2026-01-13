قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قنوات مجانية ناقلة لمباراة مصر والسنغال بالتردد
حماس: الاحتلال يرتكب أبشع أنواع الإبادة بارتقاء الشهداء من المرض والبرد
اخماد حريق معهد خدمة اجتماعية بالإسكندرية وقرار عاجل بشأن الامتحانات
شوبير يحذر لاعبى المنتخب قبل مواجهة السنغال في نصف نهائى أفريقيا
نهاية سريعة لتجربة تشابي ألونسو مع ريال مدريد.. ماذا قدم المدرب مع الملكي وماذا قال النجوم فى ليلة وداعه؟
إجراء قرعة الدور التمهيدي لتصفيات أمم أفريقيا 2027 اليوم في الرباط
حافظوا على أرواحكم.. تحذير شديد اللهجة من الجيش السوري لتنظيم قسد
عيار 21 وصل إلى 6084.. سعر الذهب بالمصنعية الآن
غزة تواجه شتاء قاسيا.. كارثة إنسانية تقترب مع موجة جديدة من الأمطار
وزير الخارجية: مصر ماضية نحو مركز عالمي في مجال الهيدروجين الأخضر
الصحة: تقديم 1.9 مليون خدمة طبية بمستشفيات المؤسسة العلاجية خلال 2025
شكرا لكم من القلب.. وزيرة خارجية أيرلندا: موجودة هنا بصفتي إنسانة لمتابعة المساعدات المقدمة لغزة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار البلد

وزيرة التضامن تتابع اختبارات اختيار مشرفي حج الجمعيات

حج الجمعيات

تتابع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج الاختبارات التحريرية الإلكترونية التي تجريها المؤسسة القومية لتيسير الحج لاختيار مشرفي حج الجمعيات الأهلية لموسم 1447هـ - 2026م.

وتقدم لخوض الاختبارات التحريرية الإلكترونية ما يقرب من 1200 متقدم، تم تقسيمهم على ثلاث دفعات، ويتم إعلان نتيجة الاختبار على شاشة الكمبيوتر للمتقدم فور انتهاء الاختبار (لائق / غير لائق).

ومن المقرر أن يخوض المجتازون للاختبارات التحريرية الإلكترونية مراحل أخرى من الاختبارات وصولا للنتيجة النهائية لمشرفي حج الجمعيات الأهلية.

وتشكل البعثة الإشرافية من أعضاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية وفقًا للشروط المحددة بقواعد اختيار المشرفين، ويخصص مشرف لكل "46" حاجا، وتتولى المؤسسة – في ضوء ما تسفر عنه النتيجة النهائية لاختيار المشرفين – تسمية أحد المشرفين الفائزين ليكون مشرفًا عامًا يتولى التنسيق بين المؤسسة وبعثة المديرية، سواء في تدريب المشرفين والحجاج أو التعامل مع المؤسسة وبعثة الحج وفقًا للمهام المكلف بها، بخلاف مهامه الإشرافية الأخرى كمشرف مجموعة، ويجوز تسمية أكثر من مشرف عام في حال وجود حجاج بالمحافظة في أكثر من مستوى، بحيث يتم تسمية مشرف عام لكل مستوى داخل كل محافظة.

وستتولى اللجنة المشكلة من المؤسسة اختيار المشرفين الحاصلين على أعلى الدرجات وفقًا لنتائج الاختبارات، مع مراعاة التقييمات السابقة لأصحاب الخبرات، ويتم إخطار المديريات بأسماء المشرفين الذين اجتازوا الاختبارات (أساسي -  احتياطي).

وأكد أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي أن هناك عدداً من الشروط الواجب توافرها في الجمعيات أو المؤسسات الأهلية، منها أن تكون الجمعية أو المؤسسة مقيدة طبقًا لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، وأن يكون قد مر على قيدها سنة على الأقل حتى 31/12/2025، وأن تكون من الجمعيات أو المؤسسات التي تقدم منها حجاج لقرعة الجمعيات الأهلية لموسم حج 1447هـ -  2026م.

وأوضح  أن هناك عددا من الشروط الواجب توافرها في  المرشح صاحب الخبرة الإشرافية السابقة، منها أن يكون عضو مجلس إدارة أو عضو عامل بإحدى الجمعيات المستوفاة للشروط، ويشترط في العضو العامل مرور عام على عضويته حتى 31/12/2025، وبالنسبة للمرشح عن مؤسسة أهلية يشترط أن يكون من المؤسسين أو أحد أعضاء مجلس الأمناء، كذلك أن يكون حاصلًا على مؤهل عالٍ على الأقل، ويتمتع بالثقافة الإدارية والدينية الصحيحة، وأن تتوفر له سابقة الخبرة الإشرافية على حج الجمعيات الأهلية، وألا يزيد السن على 60 عامًا ولا يقل عن 30 عامًا ويُحسب السن في 30/6/2026.

أما فيما يتعلق بشروط المرشح الجديد، فأشار عبد الموجود إلى أن يكون عضو مجلس إدارة أو عضو عامل (مر عام على العضوية حتى 31/12/2025)، وحاصل على مؤهل عالٍ ويتمتع بالثقافة الإدارية والدينية المناسبة، وألا يزيد السن على 50 عامًا ولا يقل عن 30 عامًا ويُحسب السن في 30/6/2026.

هبوط قوي في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق.. اعرف بكام

بعد تحذيرات هيئة الأرصاد.. موعد انتهاء العاصفة الترابية

معروف مين ورا كل ده.. تعليق مفاجئ من شقيق شيرين عبد الوهاب على أزمتها الأخيرة

قفزات قوية .. مفاجاة في أسعار الذهب في مصر

بيان عاجل من الاتحاد السنغالي قبل مواجهة مصر في أمم إفريقيا

هتشتريها بكام؟.. تراجع سريع في أسعار الدواجن بالأسواق

تراجع الآن.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026

البسوا كمامة.. حالة الطقس اليوم

200 لاعب ولاعبة يشاركون في بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة البارالمبية

لاعبو منتخب كرة اليد يحصلون على راحة بعد العودة من إسبانيا

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد نيوكاسل في كأس كاراباو والتشكيل المتوقع

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

