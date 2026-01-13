قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وسط أنباء عن مقتل 505 متظاهر بإيران.. عراقجي: سنحمي سيادتنا من أي عدو
شوبير يكشف عن تحول مفاجئ في ملف تجديد أليو ديانج مع الأهلي
قنوات مجانية ناقلة لمباراة مصر والسنغال بالتردد
حماس: الاحتلال يرتكب أبشع أنواع الإبادة بارتقاء الشهداء من المرض والبرد
اخماد حريق معهد خدمة اجتماعية بالإسكندرية وقرار عاجل بشأن الامتحانات
شوبير يحذر لاعبى المنتخب قبل مواجهة السنغال في نصف نهائى أفريقيا
نهاية سريعة لتجربة تشابي ألونسو مع ريال مدريد.. ماذا قدم المدرب مع الملكي وماذا قال النجوم فى ليلة وداعه؟
إجراء قرعة الدور التمهيدي لتصفيات أمم أفريقيا 2027 اليوم في الرباط
حافظوا على أرواحكم.. تحذير شديد اللهجة من الجيش السوري لتنظيم قسد
عيار 21 وصل إلى 6084.. سعر الذهب بالمصنعية الآن
غزة تواجه شتاء قاسيا.. كارثة إنسانية تقترب مع موجة جديدة من الأمطار
وزير الخارجية: مصر ماضية نحو مركز عالمي في مجال الهيدروجين الأخضر
توك شو

ناقد رياضي: حسام حسن يتعامل مع مباريات الأمم الأفريقية بواقعية شديدة

المنتخب
المنتخب
البهى عمرو

 كشف الناقد الرياضي، أشرف عبد الناصر، كواليس البروفة الأخيرة لمنتخب مصر قبل مباراة السنغال التي ستقام غدا الأربعاء بالدور نصف النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وأضاف الناقد الرياضي، خلال حواره ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد دياب، أن استعدادات المنتخب المصري تسير وفق خطة دقيقة وواقعية.
وأشار عبد الناصر إلى أن المدير الفني حسام حسن تعامل مع مباريات البطولة بواقعية شديدة، وهو ما أثر على الأداء أمام بنين لكنه أكد أن حسام حسن يتعامل مع جميع المنتخبات بنفس الاحترام ويحرص على المصلحة العامة للفريق. مضيفا أن مباراة كوت ديفوار كانت نموذجية، حيث سجل الفراعنة هدفًا مبكرًا وأضاف آخر ليحسن اللقاء لصالحه.


وأكد أن منتخب السنغال يعد من أقوى منتخبات دور المجموعات، ويضم كتيبة من النجوم تتسم بالانسجام والتعاون، وهو ما قد يصعب مهمة المنتخب المصري الذي يضم بعض اللاعبين الذين يلعبون معًا لأول مرة.


واختتم عبد الناصر حديثه بالقول إن الروح موجودة داخل صفوف المنتخب، واللاعبون جاهزون، وهناك إصرار كبير على التأهل إلى المباراة النهائية وتحقيق حلم الجماهير المصرية.

المنتخب حسام حسن المنتخب المصري

الدواجن

هبوط قوي في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق.. اعرف بكام

حالة الطقس

بعد تحذيرات هيئة الأرصاد.. موعد انتهاء العاصفة الترابية

شيرين

معروف مين ورا كل ده.. تعليق مفاجئ من شقيق شيرين عبد الوهاب على أزمتها الأخيرة

مشغولات ذهبية

قفزات قوية .. مفاجاة في أسعار الذهب في مصر

السنغال

بيان عاجل من الاتحاد السنغالي قبل مواجهة مصر في أمم إفريقيا

الدواجن والبيض

هتشتريها بكام؟.. تراجع سريع في أسعار الدواجن بالأسواق

مشغولات ذهبية

تراجع الآن.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026

حالة الطقس اليوم

البسوا كمامة.. حالة الطقس اليوم

وزارة التضامن

وزيرة التضامن: استمرار إيقاف منح تراخيص "دور الأيتام" لمدة عام

الخدمات البيطرية

1.7 مليون رأس ماشية وطائر.. الزراعة: 2923 قافلة بيطرية مجانية لخدمة 2616 قرية خلال 2025

القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى ليلة الإسراء والمعراج

بالصور

طاجن البطاطس.. أكلة بيتي بطعم زمان وخطوات مضمونة للنجاح

وسط أجواء من الفرحة.. صبحي خليل يحتفل بخطوبة ابنته جيهان

القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى ليلة الإسراء والمعراج

سعر سيارة جيب رانجلر 2026 بعد خفض أسعارها

