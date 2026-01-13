ناقد رياضي: حسام حسن يتعامل مع مباريات الأمم الأفريقية بواقعية شديدة

كشف الناقد الرياضي، أشرف عبد الناصر، كواليس البروفة الأخيرة لمنتخب مصر قبل مباراة السنغال التي ستقام غدا الأربعاء بالدور نصف النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وأضاف الناقد الرياضي، خلال حواره ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد دياب، أن استعدادات المنتخب المصري تسير وفق خطة دقيقة وواقعية.

وأشار عبد الناصر إلى أن المدير الفني حسام حسن تعامل مع مباريات البطولة بواقعية شديدة، وهو ما أثر على الأداء أمام بنين لكنه أكد أن حسام حسن يتعامل مع جميع المنتخبات بنفس الاحترام ويحرص على المصلحة العامة للفريق. مضيفا أن مباراة كوت ديفوار كانت نموذجية، حيث سجل الفراعنة هدفًا مبكرًا وأضاف آخر ليحسن اللقاء لصالحه.



وأكد أن منتخب السنغال يعد من أقوى منتخبات دور المجموعات، ويضم كتيبة من النجوم تتسم بالانسجام والتعاون، وهو ما قد يصعب مهمة المنتخب المصري الذي يضم بعض اللاعبين الذين يلعبون معًا لأول مرة.



واختتم عبد الناصر حديثه بالقول إن الروح موجودة داخل صفوف المنتخب، واللاعبون جاهزون، وهناك إصرار كبير على التأهل إلى المباراة النهائية وتحقيق حلم الجماهير المصرية.