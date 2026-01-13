رئيس شركة مياه البحر الأحمر يتابع أعمال الصيانة بمحطة اليسر

قام اللواء مهندس بهاء عبد المنعم سيد الأهل رئيس مجلس إدارة شركة مياه البحر الأحمر بمتابعة أعمال الصيانه الدورية بمحطة اليسر لتحلية المياه والتي يتم إجرائها لضمان استمرارية التشغيل الأمثل بالمحطة ومتابعة خطط الصيانة لرفع كفاءة المحطات والحفاظ علي أصول الشركة لاستقبال فصل الصيف بدون مشاكل في التشغيل

واكد سيادتة علي سرعة الانتهاء من أعمال الصيانة في التوقيتات المحددة دون التأثير علي مستوي الخدمة المقدمة للمواطنين والالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل

كما وجه سيادتة قطاع المعامل والجودة لتطهير وتعقيم خزانات المياه سعة ٢٠ الف م٣ لضمان جودة المياه ومطابقتها للمواصفات القياسية والصحية