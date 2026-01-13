قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إيران .. إحالة عدد من كبار المسئولين بالدولة والبنك المركزي إلى القضاء
الداخلية تنقذ 19 طفلا من عصابات التسول بالجيزة
المنطقة الشمالية العسكرية تستكمل تنفيذ حملة بلدك معاك.. 24 ألف كشف طبي و60 ألف قطعة ملابس جديدة للمواطنين
قبل مواجهة المغرب.. هيمنة نيجيرية كاسحة في كأس أمم إفريقيا 2025
وزير الخارجية يؤكد لمبعوث الناتو رفض مصر للاعتراف بما يسمى أرض الصومال
شملت تخصصات حيوية.. تعرف على المسميات الجديدة لـ 5 كليات في الجامعات الخاصة
رايحين الامتحان.. العناية الإلهية تنقذ 4 طلاب بعد سقوط سيارتهم في ترعة المريوطية
الرقابة المالية تصدر أول إطار تنظيمي لصرف تعويضات التأمين الإجباري عن مركبات النقل السريع
وسط أنباء عن مقتل 505 متظاهر بإيران.. عراقجي: سنحمي سيادتنا من أي عدو
شوبير يكشف عن تحول مفاجئ في ملف تجديد أليو ديانج مع الأهلي
قنوات مجانية ناقلة لمباراة مصر والسنغال بالتردد
حماس: الاحتلال يرتكب أبشع أنواع الإبادة بارتقاء الشهداء من المرض والبرد
رئيس شركة مياه البحر الأحمر يتابع أعمال الصيانة بمحطة اليسر

ابراهيم جادالله

قام اللواء مهندس بهاء عبد المنعم سيد الأهل رئيس مجلس إدارة شركة مياه البحر الأحمر بمتابعة أعمال الصيانه الدورية بمحطة اليسر لتحلية المياه والتي يتم إجرائها لضمان استمرارية التشغيل الأمثل بالمحطة ومتابعة خطط الصيانة لرفع كفاءة المحطات والحفاظ علي أصول الشركة لاستقبال فصل الصيف بدون مشاكل في التشغيل

واكد سيادتة علي سرعة الانتهاء من أعمال الصيانة في التوقيتات المحددة دون التأثير علي مستوي الخدمة المقدمة للمواطنين والالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل

كما وجه سيادتة قطاع المعامل والجودة لتطهير وتعقيم خزانات المياه سعة ٢٠ الف م٣ لضمان جودة المياه ومطابقتها للمواصفات القياسية والصحية

