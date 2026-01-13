عمرو رضوان: تمويل منصات التضليل الإرهابية من الخارج يهدد استقرار الوطن

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدرب السنغال : مرموش وصلاح لاعبان كبيران .. لكن هدفنا نهائي أمم أفريقيا
توجيه عاجل من الرئيس السيسي بتوفير التمويل اللازم لاستكمال المرحلة الأولى لمشروعات حياة كريمة
سيارة ذاتية القيادة تعرض صاحبها للموت.. توقفت أمام القطار
برودة وصقيع وشبورة كثيفة.. ماذا تحمل ليالي الموالح للطقس؟
سري الدين: أتعهد بانتظام سداد رواتب العاملين بجريدة الوفد ومستحقات المحالين للمعاش
بركان كيلويا هاواي يقذف حمما بركانية 460 مترًا ويثير دهشة العلماء.. آخر أخبار الثوران البركاني 2026
وزير المالية: مستعدون لمشاركة خبراتنا للأفارقة لتعزيز تنافسية الاقتصادات لصالح دولتنا
الصحة : منشآت الغربية الطبية تعالج 11.5 مليون مواطن في عام 2025
الرئيس السيسي يتابع الموقف التنفيذي لـ"حياة كريمة" ويوجه بسرعة تسليم مشروعات المرحلة الأولى وبدء الثانية
الجيش السوري يجدد مطالبه للقوات الكردية بالانسحاب شرقا من حلب
مفاجأة في أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الثلاثاء | فيديو
جمع 33,5 ألف يورو.. القبض على مشعوذ ادعى فوز مالي بكأس أمم أفريقيا| تفاصيل
برلمان

عمرو رضوان: تمويل منصات التضليل الإرهابية من الخارج يهدف استقرار الوطن

عمرو رضوان، الخبير السياسي
عمرو رضوان، الخبير السياسي
أميرة خلف

قال الدكتور عمرو رضوان، الخبير السياسي، إن الحملات الإعلامية التي تقودها أذرع الجماعة الإرهابية تمثل تحولًا من المواجهة السياسية إلى حرب تضليل رقمية تستهدف وعي المجتمع المصري، بعد أن فقدت الجماعة أي وجود حقيقي أو قبول شعبي داخل الشارع.

وتابع رضوان:" هذه الحملات لا تقوم على نقد أو تحليل، بل تعتمد على صناعة الأكاذيب وتزييف الوقائع والتقليل من كل إنجاز وطني، في محاولة لخلق حالة من الشك والإحباط داخل المجتمع، بما يخدم مخططات تهدف إلى إضعاف الدولة من الداخل دون مواجهة مباشرة.

وأكد الخبير السياسي، أن أخطر ما في هذه الاستراتيجية هو استهداف الشباب وجيل “Gen Z” عبر منصات التواصل الاجتماعي برسائل مصممة بلغة عصرية ومحتوى جذاب، لكنه يحمل في طياته تشويهًا للوعي الوطني وتشكيكًا في المستقبل، وهو ما يتطلب وعيًا مجتمعيًا وإعلاميًا مضادًا.

وأشار رضوان، إلى أن إدارة وتمويل هذه المنصات يتمان من خارج البلاد وفق أجندات إقليمية ودولية معروفة، تسعى لزعزعة استقرار مصر، موضحًا أن ما تواجه به الدولة هذه الحملات هو الإنجاز الحقيقي على الأرض، والاستقرار السياسي والأمني، وتمكين الشباب، وهو ما يجعل وعي المصريين أقوى من أي حملة تضليل.

عمرو رضوان الحملات الإعلامية الجماعة الإرهابية جماعة الإخوان خبير سياسي

