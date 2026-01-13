برلماني: دعم المواطن البسيط أولوية.. والتعليم والصحة والاقتصاد على رأس الأجندة

أكد النائب محمد عبد الجواد عضو مجلس النواب، أن أولوياته داخل مجلس النواب تنطلق من دعم المواطن البسيط وتعزيز استقرار الدولة المصرية، مشددًا على أن ملفات التعليم والصحة والاقتصاد تمثل الركائز الأساسية لأجندته التشريعية والرقابية خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح «عبد الجواد»، أن وجوده تحت قبة البرلمان هو ترجمة حقيقية لإرادة الناخبين وثقتهم، مؤكدًا أن المواطن سيظل في صدارة اهتماماته، سواء عبر مناقشة التشريعات المؤثرة على حياته اليومية، أو ممارسة الدور الرقابي على أداء الحكومة، أو من خلال التواجد الميداني المستمر والاستماع إلى مشكلات المواطنين والعمل على حلها بالتنسيق مع الجهات التنفيذية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن البرلمان لا يقتصر دوره على سن القوانين فقط، بل يمثل منصة حقيقية للدفاع عن حقوق المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية، مؤكدًا دعمه الكامل للدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية، لاسيما في ظل التحديات الاقتصادية والإقليمية الراهنة، التي تتطلب تكامل الأدوار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية للحفاظ على مكتسبات الدولة وتعزيز مسار التنمية الشاملة.

وشدد على أن ملف التعليم يُعد حجر الزاوية في بناء الإنسان المصري، مؤكدًا أن تطوير المنظومة التعليمية، وتحسين أوضاع المعلمين، وتحديث المناهج بما يتوافق مع متطلبات العصر وسوق العمل، تأتي على رأس أولوياته، إيمانًا بأن الاستثمار الحقيقي هو الاستثمار في الإنسان، ولا نهضة دون تعليم جيد يحقق العدالة وتكافؤ الفرص.

وأوضح أن دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار وتوفير فرص العمل يتصدر أجندته البرلمانية، مع التركيز على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها قاطرة التنمية الحقيقية وأحد الحلول الفعالة لمواجهة البطالة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأكد التزامه الكامل بالعمل الجاد والمسؤول تحت قبة مجلس النواب، مشددًا على أنه سيظل صوتًا صادقًا ومعبرًا عن هموم المواطنين وطموحاتهم المشروعة، مع التأكيد على أهمية الاصطفاف الوطني خلف الدولة المصرية لمواجهة التحديات وبناء مستقبل أكثر استقرارًا وتنمية يليق بالأجيال المقبلة.