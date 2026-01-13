قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وسط أنباء عن مقتل 505 متظاهر بإيران.. عراقجي: سنحمي سيادتنا من أي عدو
شوبير يكشف عن تحول مفاجئ في ملف تجديد أليو ديانج مع الأهلي
قنوات مجانية ناقلة لمباراة مصر والسنغال بالتردد
حماس: الاحتلال يرتكب أبشع أنواع الإبادة بارتقاء الشهداء من المرض والبرد
اخماد حريق معهد خدمة اجتماعية بالإسكندرية وقرار عاجل بشأن الامتحانات
شوبير يحذر لاعبى المنتخب قبل مواجهة السنغال في نصف نهائى أفريقيا
نهاية سريعة لتجربة تشابي ألونسو مع ريال مدريد.. ماذا قدم المدرب مع الملكي وماذا قال النجوم فى ليلة وداعه؟
إجراء قرعة الدور التمهيدي لتصفيات أمم أفريقيا 2027 اليوم في الرباط
حافظوا على أرواحكم.. تحذير شديد اللهجة من الجيش السوري لتنظيم قسد
عيار 21 وصل إلى 6084.. سعر الذهب بالمصنعية الآن
غزة تواجه شتاء قاسيا.. كارثة إنسانية تقترب مع موجة جديدة من الأمطار
وزير الخارجية: مصر ماضية نحو مركز عالمي في مجال الهيدروجين الأخضر
برلمان

برلماني: دعم المواطن البسيط أولوية.. والتعليم والصحة والاقتصاد على رأس الأجندة

أميرة خلف

أكد النائب محمد عبد الجواد عضو مجلس النواب، أن أولوياته داخل مجلس النواب تنطلق من دعم المواطن البسيط وتعزيز استقرار الدولة المصرية، مشددًا على أن ملفات التعليم والصحة والاقتصاد تمثل الركائز الأساسية لأجندته التشريعية والرقابية خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح «عبد الجواد»، أن وجوده تحت قبة البرلمان هو ترجمة حقيقية لإرادة الناخبين وثقتهم، مؤكدًا أن المواطن سيظل في صدارة اهتماماته، سواء عبر مناقشة التشريعات المؤثرة على حياته اليومية، أو ممارسة الدور الرقابي على أداء الحكومة، أو من خلال التواجد الميداني المستمر والاستماع إلى مشكلات المواطنين والعمل على حلها بالتنسيق مع الجهات التنفيذية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن البرلمان لا يقتصر دوره على سن القوانين فقط، بل يمثل منصة حقيقية للدفاع عن حقوق المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية، مؤكدًا دعمه الكامل للدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية، لاسيما في ظل التحديات الاقتصادية والإقليمية الراهنة، التي تتطلب تكامل الأدوار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية للحفاظ على مكتسبات الدولة وتعزيز مسار التنمية الشاملة.

وشدد على أن ملف التعليم يُعد حجر الزاوية في بناء الإنسان المصري، مؤكدًا أن تطوير المنظومة التعليمية، وتحسين أوضاع المعلمين، وتحديث المناهج بما يتوافق مع متطلبات العصر وسوق العمل، تأتي على رأس أولوياته، إيمانًا بأن الاستثمار الحقيقي هو الاستثمار في الإنسان، ولا نهضة دون تعليم جيد يحقق العدالة وتكافؤ الفرص.

وأوضح  أن دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار وتوفير فرص العمل يتصدر أجندته البرلمانية، مع التركيز على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها قاطرة التنمية الحقيقية وأحد الحلول الفعالة لمواجهة البطالة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأكد التزامه الكامل بالعمل الجاد والمسؤول تحت قبة مجلس النواب، مشددًا على أنه سيظل صوتًا صادقًا ومعبرًا عن هموم المواطنين وطموحاتهم المشروعة، مع التأكيد على أهمية الاصطفاف الوطني خلف الدولة المصرية لمواجهة التحديات وبناء مستقبل أكثر استقرارًا وتنمية يليق بالأجيال المقبلة.

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

