محافظات

مدير تعليم أسيوط يناقش ضوابط لجان تقدير الدرجات لامتحانات الشهادة الإعدادية

مدير تعليم أسيوط يناقش ضوابط لجان تقدير الدرجات لامتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية
مدير تعليم أسيوط يناقش ضوابط لجان تقدير الدرجات لامتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية
إيهاب عمر

ترأس محمد ابراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط اجتماعا لمناقشة ضوابط وإجراءات لجان تقدير الدرجات للشهادة الاعدادية العامة لامتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2025- 2026 وذلك بقاعة الاجتماعات بالمديرية.

وقد حضر الاجتماع حسام محمود مدير إدارة شؤون الطلبة بالمديرية ومحمود عبد الفتاح مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمديرية وأمجد عزت رئيس لجنة الإدارة للشهادة الاعدادية ونائل عبد الرحيم زكى رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الاعدادية والدكتور أحمد صفوت قراعة موجه عام اللغة العربية بالمديرية وعلى صديق شافع موجه عام الدراسات الاجتماعية و رمضان متولى موجه عام اللغة الإنجليزية بالمديرية وعبد الرحمن عبد الحميد موجه عام الرياضيات وماجدة جلال موجه عام العلوم ومحمود حماد تونى مدير مركز التطوير التكنولوجى بالمديرية وعادل محمد عبد العاطى موجه عام الحاسب الالى ومحمد مغربى موجه عام التربية الفنية  وممثلى التعليم الاعدادى بالمديرية .

واستهل وكيل الوزارة لقائه بالترحيب بالحضور معبرا عن خالص تقديره لما يبذله جميع قيادات المنظومة التعليمية والعاملين بها من جهود مخلصة لضبط منظومة الأداء والانضباط داخل المدارس بما يمثلونه من ركيزة أساسية فى نجاح منظومة التعليم .

واستعرض رئيس لجنة الإدارة ورئيس لجنة النظام والمراقبة ومدير إدارة شؤون الطلبة بالمديرية بعض التعليمات والضوابط الخاصة بلجان تقدير الدرجات  للشهادة الاعدادية لضمان انظباط أعمال تصحيح الامتحانات وتلافى اية سلبيات قد تحدث واستكمال اعداد المقدرين من المعلمين الأساسيين بالمدارس تحت إشراف موجهى المواد الدراسية والتنسيق الكامل مع لجنة النظام والمراقبة.

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم - جميع الحضور -  بضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات الواردة من الوزارة والمنظمة لأعمال الامتحانات والملاحظة وتقدير الدرجات باللجان وتجهيز مقار تقدير الدرجات وتوفير كافة الخدمات لاستقبال المقدرين وفقا للخطة الزمنية بالتنسيق مع لجنة النظام والمراقبة للشهادة الاعدادية تنفيذا لتعليمات الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في هذا الشأن.

كما وجه بالتنسيق مع التوجيه المختص والالتزام بكافة القرارات المنظمة لحفظ اوراق الأسئلة والإجابة وتأمين أعمال الامتحانات وتقدير الدرجات فى جو من الشفافية والنزاهة حفاظا على حقوق ابنائنا الطلاب وتحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص .

