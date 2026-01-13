عضو بالشيوخ: إنجازات الدولة على الأرض تسقط أكاذيب الجماعة يومًا بعد يوم

قال النائب محمد إبراهيم موسى، عضو مجلس الشيوخ، إن الحملات الإعلامية التي تطلقها أذرع الجماعة الإرهابية ضد الدولة المصرية تعكس حالة الإفلاس السياسي التي وصلت إليها هذه الجماعة، بعد فشلها في وقف مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها البلاد في مختلف القطاعات.





وتابع موسى:" إعلام الجماعة لا يقدم رأيًا أو نقدًا، بل يكتفي ببث الأكاذيب وتزييف الحقائق والتقليل من كل مشروع وطني، في إطار حرب نفسية تستهدف ضرب الثقة بين المواطن والدولة، لافتًا إلى أن هذه الحملات تسعى إلى تشويه صورة الإنجازات التي يلمسها المواطن يوميًا على أرض الواقع.



وأكد عضو مجلس الشيوخ أن الجماعة تركز بشكل خاص على استهداف الشباب وجيل “Gen Z” عبر منصات التواصل الاجتماعي برسائل مضللة مصاغة بأساليب حديثة، بهدف تشويه الوعي الوطني وبث الإحباط والتشكيك في المستقبل، رغم ما توفره الدولة من فرص ومبادرات حقيقية لدعم هذه الفئة.



وأشار موسى إلى أن هذه المنصات يتم تمويلها وإدارتها من خارج البلاد لخدمة أجندات لا تريد الخير لمصر، مؤكدًا أن استمرار المشروعات القومية، وتحقيق الاستقرار السياسي والأمني، وتمكين الشباب، كفيل بإسقاط كل هذه الأكاذيب، وأن وعي المصريين هو الرصيد الحقيقي في مواجهة هذه الحرب الإعلامية.