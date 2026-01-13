قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توجيه عاجل من الرئيس السيسي بتوفير التمويل اللازم لاستكمال المرحلة الأولى لمشروعات حياة كريمة
سيارة ذاتية القيادة تعرض صاحبها للموت.. توقفت أمام القطار
برودة وصقيع وشبورة كثيفة.. ماذا تحمل ليالي الموالح للطقس؟
سري الدين: أتعهد بانتظام سداد رواتب العاملين بجريدة الوفد ومستحقات المحالين للمعاش
بركان كيلويا هاواي يقذف حمما بركانية 460 مترًا ويثير دهشة العلماء.. آخر أخبار الثوران البركاني 2026
وزير المالية: مستعدون لمشاركة خبراتنا للأفارقة لتعزيز تنافسية الاقتصادات لصالح دولتنا
الصحة : منشآت الغربية الطبية تعالج 11.5 مليون مواطن في عام 2025
الرئيس السيسي يتابع الموقف التنفيذي لـ"حياة كريمة" ويوجه بسرعة تسليم مشروعات المرحلة الأولى وبدء الثانية
الجيش السوري يجدد مطالبه للقوات الكردية بالانسحاب شرقا من حلب
مفاجأة في أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الثلاثاء | فيديو
جمع 33,5 ألف يورو.. القبض على مشعوذ ادعى فوز مالي بكأس أمم أفريقيا| تفاصيل
برلمان

برلماني: مشروع أوبيليسك نموذج ناجح للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في التنمية المستدامة

أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ
أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ
أميرة خلف

أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع «أوبيليسك» لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية يمثل نموذجا متقدما للشراكة الفعالة بين الدولة والقطاع الخاص، ويجسد التحول الحقيقي في فلسفة التنمية الاقتصادية القائمة على تمكين الاستثمار الخاص وجذبه للمشاركة في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى.

وقال "صبور"  إن ما يميز المشروع هو قدرته على ترجمة التعهدات المناخية والتمويلات الدولية إلى واقع ملموس، من خلال الاستفادة من المنصة الوطنية لبرنامج نوفي، التي نجحت في ربط أهداف التنمية المستدامة بآليات تمويل مبتكرة، بما يخفف الأعباء عن الموازنة العامة ويعظم دور القطاع الخاص في الاقتصاد.


وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن تنفيذ المشروع في مدة زمنية قياسية لم تتجاوز 13 شهرا يعكس تطور كفاءة الإدارة الحكومية، ووضوح الرؤية لدى الدولة في التعامل مع المستثمرين، مؤكدا أن هذه السرعة في الإنجاز تعزز من ثقة الشركاء الدوليين وتفتح المجال لمزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لافتا إلى أن المشروع يحمل أبعادا تنموية واجتماعية مهمة، خاصة في محافظات الصعيد، حيث يسهم في توفير فرص عمل، ونقل الخبرات التكنولوجية، ودعم المجتمعات المحلية، بما يحقق مفهوم التنمية المتوازنة بين الأقاليم.


وشدد  أحمد صبور على أن التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة يمثل خطوة أساسية نحو بناء اقتصاد أخضر قادر على مواجهة تقلبات أسواق الطاقة العالمية، مؤكدا أن التجربة الناجحة لمشروع «أوبيليسك» يجب البناء عليها خلال المرحلة المقبلة لتوسيع قاعدة مشروعات الطاقة النظيفة، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة المتجددة في المنطقة.

أحمد صبور مجلس الشيوخ أوبيليسك الكهرباء

