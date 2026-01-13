الأسئلة غير مباشرة.. أمهات مصر ترصد شكاوى امتحانات نصف العام اليوم

أكدت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، أنها واصلت اليوم متابعة ورصد مستوى امتحانات نصف العام 2026 لصفوف النقل بجميع المراحل التعليمية للفصل الدراسي الأول.



وقالت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم في بيان لها : تلقيت شكاوى من امتحان مادة العلوم للصف الأول الإعدادي بإدارة القاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة ، حيث أكد الطلاب أنه جاء صعبًا وتضمن أسئلة غير مباشرة، بينما جاء الامتحان بإدارة شرق الإسكندرية في مستوى الطالب المتوسط.

وتابعت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم ، تلقيت اليوم أيضا شكوى تؤكد أن امتحان مادة الرياضيات للصف الثاني الإعدادي بإدارة الجمرك بمحافظة الإسكندرية جاء طويلًا جدًا، والوقت غير كافٍ لعدد الأسئلة، مع شكاوى من اختلاف مستوى صعوبة النماذج، ووجود نموذج متوسط وآخر صعب.

وقالت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم ، أما عن امتحان مادة العلوم للصف الرابع الابتدائي بإدارة شرق بمحافظة الشرقية ، فقد أكد الطلاب أنه جاء في مستوى الطالب المتوسط، مع وجود بعض الأسئلة غير المباشرة، وكذلك امتحان الصف الخامس الابتدائي بإدارة الجمرك بمحافظة الإسكندرية ، أكد الطلاب أيضا أنه جاء في المجمل متوسطًا، باستثناء بعض الأسئلة التي وُصفت بـ “التريكات”، بينما جاء امتحان الصف السادس الابتدائي بنفس الإدارة في مستوى الطالب المتوسط، على حد قولهم.

وتابعت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم أنه بناءا على الآراء المرصودة اليوم ، فإن امتحان مادة الفيزياء للصف الثاني الثانوي بإدارة شرق مدينة نصر بمحافظة القاهرة، جاءت أسئلة الاختيار من متعدد فيه متوسطة، بينما وُصفت الأسئلة المقالية بأنها صعبة وغير مباشرة

وكانت قد انطلقت السبت الماضي امتحانات نصف العام 2026 لطلاب صفوف النقل في جميع المحافظات

وأعلنت إدارة عين شمس التعليمية ، عن آلية التعامل مع الغشاشين ومثيري الشغب في لجان امتحانات نصف العام 2026 في المدارس

وأكدت منيرة أسامة مدير إدارة عين شمس التعليمية ، أن امتحانات نصف العام 2026 خط أحمر، وسيتم إتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة حيال أي خروج عن النظام أو إرتكاب أفعال او أي شغب أو حالات غش تخل بسير الامتحانات، وذلك وفقًا للقرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 الصادر بتاريخ 15/2/2018

وأوضحت مدير إدارة عين شمس التعليمية ، أنه خلال امتحانات نصف العام 2026 سيتم إلغاء امتحان الطالب في جميع المواد واعتباره راسبًا سواء في الامتحانات العامة أو المحلية، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة قانونًا، حال ارتكاب أي من الأفعال الآتية:

تصوير أو طباعة أو نشر أو إذاعة أو ترويج أسئلة الامتحانات أو إجاباتها بأي وسيلة قبل اللجان او أثناءها

الغش أو الشروع فيه بأي صورة من الصور.

القيام بأي عمل من شأنه الإخلال بنظام الامتحانات أو تعطيلها.

الإعتداء بالقول أو الفعل على أي من القائمين بأعمال الامتحانات أو معاونيهم أو الطلاب، أو التحريض على ذلك أثناء الامتحان أو بسببه.

وشددت مدير إدارة عين شمس التعليمية على تطبيق القانون بكل حزم، وذلك حرصا على مصلحة الطلاب وإلتزامهم ، متمنيةً للجميع دوام التوفيق والانضباط في ظل احترام القانون والقواعد المنظمة

وكانت قد أعلنت المدارس عن تلقيها تعليمات رسمية تشدد على منع الطلاب من اصطحاب الموبايل في لجان امتحانات نصف العام 2026 حتى ولو مغلقا.

وأوضحت المدارس للطلاب أن هذه التعليمات تأتي وفقا للقواعد واللوائح المنظمة لأعمال امتحانات نصف العام 2026 .

وحذرت المدارس الطلاب قائلة : من سيخالف تلك التعليمات ويُضبط مصطحبا تيلفونه المحمول مفتوحا أو مغلقا سيتعرض للمساءلة.