قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبوالغيط: المجتمعات العربية تمتلك طاقات شبابية في وقت يعاني آخرون من الشيخوخة
عبد العاطي: مصر تواصل دعمها للسودان وتستضيف الاجتماع التشاوري الخامس غدا
قسد تفجر جسرًا في حلب.. وترد على هجوم مزعوم من فضائل حكومية
فتحي سند يعلق على أنباء سفر فنانين إلى الغرب: بلاش «الزيطة» قبل مواجهة السنغال
الفرق بين البكالوريا والثانوية العامة.. سؤال يثير الجدل بامتحان أولى ثانوي بالحامول
مربع الوزارات.. جولة حكومية لرسم خريطة تحويل مباني وسط البلد لمشروعات فندقية وخدمية
الركراكي يدافع عن إفريقيا ويشيد بالجماهير قبل موقعة نيجيريا في نصف النهائي
وزير الخارجية يشدد لنظيره الألماني على أهمية الانتقال إلى المرحلة الثانية بغزة
حسام حسن: نحترم منتخب السنغال ونحن أبطال أفريقيا 7 مرات
يورجن كلوب يجيب على السؤال المتكرر : هل اقتربت من تدريب ريال مدريد ؟
تهديد للهوية والانتماء.. أبو الغيط: جيل الشباب الحالي متصل رقميًا ومعزول إنسانيا
مصر تتصدر عالميا في القضاء على فيروس سي وتحصل على الإشهاد الذهبي| تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ كفرالشيخ يتابع أعمال تنفيذ الموجة الـ 28 لإزالة التعديات| صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
محمود زيدان

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، من غرفة العمليات الرئيسية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ 28 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بمراكز المحافظة، بالتنسيق مع مديرية أمن كفرالشيخ والجهات والأجهزة المعنية.

 جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية.

أكد محافظ كفرالشيخ على التصدي بكل شدة وحسم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وعدم السماح بحدوث أي مخالفة، وإزالتها في المهد، مع اتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم المحاضر، وتنفيذ الأحكام الصادرة ضد المخالفين.

شدد محافظ كفر الشيخ على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع التعديات ومخالفات البناء ومصادرة المعدات ومواد البناء المستخدمة، وتحرير المحاضر اللازمة، ومتابعة تصرفات تلك المحاضر مع النيابة العامة، وإعداد تقارير أسبوعية عنها.

كلف محافظ كفر الشيخ رؤساء المراكز والمدن بالإسراع في تنفيذ قرارات الإزالة على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والمباني المخالفة، والإزالة في المهد لأي تعدٍ، مع المتابعة المستمرة لمنع تكرار المخالفات.

كما وجه بإعداد تقارير يومية مدعمة بالصور، وحظر توصيل المرافق للمباني المخالفة، وتطبيق القانون على الجرارات الزراعية، وإغلاق المحاجر المخالفة، وربط جميع جهود إزالة التعديات بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

محافظ كفر الشيخ كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ محافظة كفر الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

اعترافات صادمة لـ 6 سيدات متهمات بممارسة الأعمال المنافية للآداب

الدواجن

هبوط قوي في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق.. اعرف بكام

مشغولات ذهبية

تراجع الآن.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026

محمد صلاح

الملك.. قرار عاجل من ليفربول حول مستقبل محمد صلاح| ماذا حدث؟

إجازة

30 يومًا إجازة بأجر كامل.. مفاجآت سارة للعاملين بالقطاع الخاص في 2026

الدولار

رسميا الآن.. أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء

الارصاد

الأرصاد تُحذر: موجة برد شديدة وأمطار رعدية غداً.. واضطراب الملاحة بالبحر المتوسط

محسن محيي الدين

محسن محيي الدين يكشف لـ صدى البلد لأول مرة سبب اعتزال زوجته نسرين الفن

ترشيحاتنا

خضراوات وفاكهة

ساهم فى استقرار الأسواق.. الفلاحين تزف بشري سارة عن أسعار الخضراوات والفاكهة

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل لحل مشكلات متطلبات الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة لتعيين المعلمين

الدكتور مصطفي ابراهيم علي الشاذلي

تعيين الشاذلي رئيسا لمجلس قسم الأمراض الصدرية بطب قصر العيني

بالصور

تنفيذ 14 مشروعاً بقطاع تحسين البيئة وتدعيم الخدمات المحلية بالشرقية

ترعه
ترعه
ترعه

الأبراج الأكثر حظًّا في العام الجديد 2026: بداية قوية وفرص غير مسبوقة |هل أنت منها؟

الأبراج الأكثر حظًّا في العام الجديد 2026: بداية قوية وفرص غير مسبوقة ..هل أنت منهم؟
الأبراج الأكثر حظًّا في العام الجديد 2026: بداية قوية وفرص غير مسبوقة ..هل أنت منهم؟
الأبراج الأكثر حظًّا في العام الجديد 2026: بداية قوية وفرص غير مسبوقة ..هل أنت منهم؟

تقوّي الذاكرة.. حيل مذهلة أثبتها العلم لتحسين التركيز ومنع النسيان في أي عمر

تقوّي الذاكرة.. حيل مذهلة أثبتها العلم لتحسين التركيز ومنع النسيان في أي عمر
تقوّي الذاكرة.. حيل مذهلة أثبتها العلم لتحسين التركيز ومنع النسيان في أي عمر
تقوّي الذاكرة.. حيل مذهلة أثبتها العلم لتحسين التركيز ومنع النسيان في أي عمر

تجاهلت مرض والدتها .. صور نيو لوك لـ ابنة شيرين في صالون مصفف الشعر

تجاهلت مرض والدتها..10 صور لـ ابنة شيرين بنيولوك جديد
تجاهلت مرض والدتها..10 صور لـ ابنة شيرين بنيولوك جديد
تجاهلت مرض والدتها..10 صور لـ ابنة شيرين بنيولوك جديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

المزيد