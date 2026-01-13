محافظ كفرالشيخ يتابع أعمال تنفيذ الموجة الـ 28 لإزالة التعديات| صور

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، من غرفة العمليات الرئيسية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ 28 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بمراكز المحافظة، بالتنسيق مع مديرية أمن كفرالشيخ والجهات والأجهزة المعنية.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية.

أكد محافظ كفرالشيخ على التصدي بكل شدة وحسم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وعدم السماح بحدوث أي مخالفة، وإزالتها في المهد، مع اتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم المحاضر، وتنفيذ الأحكام الصادرة ضد المخالفين.

شدد محافظ كفر الشيخ على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع التعديات ومخالفات البناء ومصادرة المعدات ومواد البناء المستخدمة، وتحرير المحاضر اللازمة، ومتابعة تصرفات تلك المحاضر مع النيابة العامة، وإعداد تقارير أسبوعية عنها.

كلف محافظ كفر الشيخ رؤساء المراكز والمدن بالإسراع في تنفيذ قرارات الإزالة على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والمباني المخالفة، والإزالة في المهد لأي تعدٍ، مع المتابعة المستمرة لمنع تكرار المخالفات.

كما وجه بإعداد تقارير يومية مدعمة بالصور، وحظر توصيل المرافق للمباني المخالفة، وتطبيق القانون على الجرارات الزراعية، وإغلاق المحاجر المخالفة، وربط جميع جهود إزالة التعديات بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.