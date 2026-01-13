قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
4 إجراءات استفزازية لـ منتخب السنغال قبل مواجهة مصر بأمم أفريقيا
التضامن : لدينا 460 دارا بها 8600 طفل .. ولا نحتاج رعايات أيتام جديدة
الصحة العالمية: زيادة الضرائب على المشروبات المحلاة بالسكر والكحول يحد من الاستهلاك الضار
فرنسا تسجل وفيات تفوق المواليد لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية
حمادة الشربيني: أجواء معسكر المنتخب في المغرب مليئة بالحماس والعزيمة
ربيع : حركة الملاحة بقناة السويس منتظمة ولم تتأثر بجنوح السفينة FENER
أحمد موسى : محمد مرسى جنّدته أمريكا .. ولا يقل خطورة عن سيد قطب
ارتفاع الأمواج 3 أمتار | نوة الفيضة الكبرى فى الإسكندرية تضرب السواحل
متوسط سعر الدولار في مصر اليوم
بعد إصابة لقاء سويدان .. جمال شعبان يوجه تحذيرا لتجنب الإصابة بالعصب السابع
شبح الإيقاف يطارد 7 لاعبين من السنغال قبل مواجهة مصر في نصف النهائي
5 درجات .. تحذير عاجل لـ الأرصاد : خدوا بالكم من اليومين دول بالذات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

البحرين تؤكد حرصها على إقامة الدولة الفلسطينية وفق حل الدولتين

علم البحرين
علم البحرين
أ ش أ

أكد وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، حرص مملكة البحرين على تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك، وصون أمن الدول العربية والإسلام واستقرارها ووحدتها وسلامة أراضيها، ورفض التدخل في شؤونها الداخلية، في ضوء استضافتها الناجحة للقمة العربية الثالثة والثلاثين (قمة البحرين)، وما أقرته من مبادرات ملكية سامية، من بينها: الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي للسلام لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفق حل الدولتين، وتوجيه وزراء خارجية الدول العربية بالتحرك الفوري بشأن الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، وحصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة كدولة مستقلة وذات سيادة كاملة، وتقديم الخدمات الصحية والتعليمية للمتأثرين بالصراعات في المنطقة.
كما أشار وزير الخارجية البحريني، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية، إلى تعزيز التعاون العربي في مجال التحول الرقمي، هذا إلى جانب تولي العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، رئاسة القمة العربية الاستثنائية "قمة فلسطين"، ومشاركته في القمة الخليجية الأمريكية بالرياض، وقمة شرم الشيخ للسلام، وتأكيده دعم المملكة لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في غزة وإيصال المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار، ومساندتها لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، كإطار لتحقيق السلام العادل والشامل والمستدام في المنطقة.
كما أشاد وزير الخارجية البحريني بنجاح انعقاد الدورة السادسة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (قمة البحرين) برئاسة عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وما أسفرت عنه من قرارات ونتائج عكست الحرص المشترك على تعزيز مسيرة العمل الخليجي، وتكريس التكامل والتنسيق في مختلف المجالات وصولًا إلى الوحدة المنشودة، في ظل منظومة أمنية ودفاعية متماسكة، ومواقف دبلوماسية متزنة، ومشروعات تنموية واقتصادية مستدامة، واستراتيجيات مشتركة في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والمواصلات والطيران المدني، بما يعزز أمن المنطقة واستقرارها ومكانتها في النظام الدولي.
 

البحرين إقامة الدولة الفلسطينية مسيرة العمل العربي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد مباراة مصر والسنغال

بشرى للجماهير.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر والسنغال في أمم أفريقيا

محمد صلاح

الملك.. قرار عاجل من ليفربول حول مستقبل محمد صلاح| ماذا حدث؟

مباراة مصر ضد السنغال

التلفزيون الجزائري يعلن نقل مباراة مصر والسنغال على نايل سات مجانًا

أفشة

طيّرت فلوس كتير | أفشة يودع جماهير الأهلي بمنشور غير متوقع

منتخب مصر

قنوات مجانية ناقلة لمباراة مصر والسنغال بالتردد

الطبيب المصري محمد عبد النبي قاسم

سرق البرج وباع 10 شقق | تعليق صادم جديد للطبيب المصري ضحية جحود أبنائه

البنك المركزي

البنك المركزي يقبل سحب سيولة بـ91.2 مليار جنيه بفائدة 20.5% من 9 بنوك

منتخب مصر

نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.. القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر والسنغال

ترشيحاتنا

وزيرا العمل والشباب والرياضة

جبران: فوز أشرف صبحي برئاسة المكتب التنفيذي لوزراء الشباب العرب يعكس الثقة في الدولة المصرية

الأنبا يوأنس مطران أسيوط

الأنبا يوأنس يستقبل محافظ أسيوط ورجل الأعمال منير غبور خلال زيارة دير العذراء بدرنكة

وزيرة التنمية المحلية

منال عوض تهنئ المستشار هشام بدوي بانتخابه رئيساً لمجلس النواب

بالصور

دراسة : فنجان القهوة أكثر فاعلية في ضبط سكر الدم

مقارنة بين القهوة ودواء السكري
مقارنة بين القهوة ودواء السكري
مقارنة بين القهوة ودواء السكري

رائحة الفم الكريهة قد تكون مرتبطة بمشكلات في الجهاز الهضمي.. وليس بسبب الطعام

مشكلات خفية في الجهاز الهضمي تسبب رائحة الفم الكريهة
مشكلات خفية في الجهاز الهضمي تسبب رائحة الفم الكريهة
مشكلات خفية في الجهاز الهضمي تسبب رائحة الفم الكريهة

دراسة تكشف.. مادة مستخلصة من الورد تعيد لون الشعر الرمادي إلى طبيعته

مادة مستخلصة من الورد تعيد لون الشعر الرمادي إلى طبيعته
مادة مستخلصة من الورد تعيد لون الشعر الرمادي إلى طبيعته
مادة مستخلصة من الورد تعيد لون الشعر الرمادي إلى طبيعته

رفرفة العين المتكررة قد تكشف مشاكل صحية خفية.. متى تكون علامة خطر؟

رفرفة العين
رفرفة العين
رفرفة العين

فيديو

رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري

رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري

فيلم The Mummy

الإعلان التشويقي لفيلم The Mummy من بطولة مي الغيطي| فيديو

إسراء عبدالمطلب مذيعة صدى البلد

كل شيء يتجمد .. أقل درجة حرارة في تاريخ الكرة الأرضية

إسراء عبدالمطلب مذيعة صدى البلد

حقيقة تعليق امتحانات منتصف العام بسبب العاصفة الترابية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. إيمان شاهين - مدرس إدارة المنزل والمؤسسات بجامعة المنوفية

د. إيمان شاهين تكتب: دور الأسرة في كسر دائرة العنف عبر الأجيال

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

المزيد