البحرين تؤكد حرصها على إقامة الدولة الفلسطينية وفق حل الدولتين

أكد وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، حرص مملكة البحرين على تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك، وصون أمن الدول العربية والإسلام واستقرارها ووحدتها وسلامة أراضيها، ورفض التدخل في شؤونها الداخلية، في ضوء استضافتها الناجحة للقمة العربية الثالثة والثلاثين (قمة البحرين)، وما أقرته من مبادرات ملكية سامية، من بينها: الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي للسلام لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفق حل الدولتين، وتوجيه وزراء خارجية الدول العربية بالتحرك الفوري بشأن الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، وحصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة كدولة مستقلة وذات سيادة كاملة، وتقديم الخدمات الصحية والتعليمية للمتأثرين بالصراعات في المنطقة.

كما أشار وزير الخارجية البحريني، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية، إلى تعزيز التعاون العربي في مجال التحول الرقمي، هذا إلى جانب تولي العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، رئاسة القمة العربية الاستثنائية "قمة فلسطين"، ومشاركته في القمة الخليجية الأمريكية بالرياض، وقمة شرم الشيخ للسلام، وتأكيده دعم المملكة لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في غزة وإيصال المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار، ومساندتها لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، كإطار لتحقيق السلام العادل والشامل والمستدام في المنطقة.

كما أشاد وزير الخارجية البحريني بنجاح انعقاد الدورة السادسة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (قمة البحرين) برئاسة عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وما أسفرت عنه من قرارات ونتائج عكست الحرص المشترك على تعزيز مسيرة العمل الخليجي، وتكريس التكامل والتنسيق في مختلف المجالات وصولًا إلى الوحدة المنشودة، في ظل منظومة أمنية ودفاعية متماسكة، ومواقف دبلوماسية متزنة، ومشروعات تنموية واقتصادية مستدامة، واستراتيجيات مشتركة في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والمواصلات والطيران المدني، بما يعزز أمن المنطقة واستقرارها ومكانتها في النظام الدولي.

