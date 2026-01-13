حمادة الشربيني: دعم الجماهير المصريين يزيد من حماس اللاعبين أمام السنغال

أكّد كابتن حمادة الشربيني، رئيس بعثة منتخب مصر لكرة القدم في المغرب، أن الانضباط داخل معسكر المنتخب المصري في المغرب يمثل مثالًا يحتذى به، مشيرًا إلى أن جميع اللاعبين والجهاز الفني والإداري يعملون بتناغم وانسجام كامل. وأوضح أن هذه الانضباطية تعكس مستوى الاحترافية داخل الفريق وتساعد على رفع الأداء الجماعي.

وأشار في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، إلى دور الإعلاميين المرافقين للمنتخب في تسهيل التواصل مع اللاعبين، وعدم خلق أي ضغط عليهم، حيث ساهم الإعلاميون في نقل التعليمات والرسائل بشكل إيجابي ومريح، ما انعكس على مستوى تركيز اللاعبين واستعدادهم للمباريات القادمة.

وتطرق الشربيني إلى أهمية الدعم الجماهيري، مؤكدًا أن متابعة المصريين وحماسهم يمثل مصدرًا كبيرًا للطاقة الإيجابية داخل المعسكر.

وأوضح أن اللاعبين يشعرون بمسؤولية كبيرة لإسعاد جماهيرهم وتحقيق الفوز، مشيرًا إلى أن هذا الحافز يعزز الأداء البدني والنفسي لهم.

واختتم حمادة الشربيني حديثه بالتأكيد على أن المعسكر الحالي للمنتخب هو الأفضل مقارنة بالمعسكرات السابقة، وأن الجميع ملتزمون بجميع التفاصيل الإدارية والرياضية والفنية. وأعرب عن أمله في أن تتوج جهود اللاعبين والجهاز الفني بالإعجاب الجماهيري وتحقيق البطولة، بما يسعد الشعب المصري ويجعل هذا الجيل يترك بصمة مميزة في تاريخ المنتخب.